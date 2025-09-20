Vídeo: Eder Militao adelanta al Real Madrid con un golazo espectacular

El Real Madrid ha golpeado primero en su visita al Espanyol en la quinta jornada de LaLiga. Lo ha hecho gracias a un auténtico golazo de Éder Militao en el minuto 22, que ha sorprendido a todos los presentes en el Bernabéu. El central brasileño, desde más de 30 metros, soltó un disparo seco y potente que se coló por toda la escuadra, imposible para el guardameta local.

El tanto ha llegado en un momento inesperado, ya que el Madrid no había comenzado con buen pie el encuentro. Los de Xabi Alonso sufrían para encontrar fluidez en el juego y cedían la iniciativa en varias fases del partido a un Espanyol que, hasta el gol, se mostraba más cómodo. Sin embargo, la calidad individual de Militao ha cambiado de golpe el rumbo del choque.

Para ver el gol desde España

Vaya golazo de Militao, las cosas como son. Lo repite 1.000 veces y no le sale igual. pic.twitter.com/we7acmuPF4 — -1899- (@_Futbolero_) September 20, 2025

Para ver el gol desde EEUU

MILITAO WITH A ROCKET FROM WAY OUT 💥 pic.twitter.com/v39qLF4VcB — ESPN FC (@ESPNFC) September 20, 2025

El conjunto perico, que no se esperaba un mazazo semejante, tendrá que reaccionar para no dejar escapar un partido que parecía bien encaminado en sus primeros minutos. La clave estará en cómo asimilen los de Cornellà este golpe anímico tan temprano. Mientras tanto, el Real Madrid gana confianza con una acción que ya empieza a perfilarse como uno de los goles de la temporada.