Vídeo: el Atlético de Madrid golpea primero en el derbi con un cabezazo de Robin Le Normand

El derbi madrileño ha arrancado con máxima intensidad y el primer golpe lo ha dado el Atlético de Madrid. En el minuto 14, Robin Le Normand abrió el marcador con un certero cabezazo tras un centro preciso de Giuliano Simeone, sorprendiendo a la zaga blanca y poniendo en ventaja al equipo de Diego Simeone.

El tanto ha encendido el ambiente en el Metropolitano y ha dejado tocado al Real Madrid, que hasta ese momento buscaba asentarse en el partido. Apenas unos minutos antes, Éder Militao protagonizó una acción defensiva de enorme mérito que evitó el primer tanto rojiblanco, prácticamente bajo palos. Sin embargo, el central brasileño se resintió del tobillo tras la jugada, aunque las primeras sensaciones sobre el césped apuntan a que podrá continuar.

LE NORMAND WITH A HEADER TO PUT ATLETI AHEAD OF REAL IN THE MADRID DERBY 🔥 pic.twitter.com/aE3XTTOGpC — ESPN FC (@ESPNFC) September 27, 2025

LE NORMAND GOLLLLL



VAMOS QUE SE PUEDE pic.twitter.com/2yPXpDuxQZ — Jeff (@JeffFcb14) September 27, 2025

¡GOOL DE ATLÉTICO DE MADRID!



Le Normand cabeceó para poner el 1-0 del derbi madrileño tras un gran centro de Giuliano Simeone.#AtletiRealMadrid#LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/DyhTsGuoGM — DSPORTS (@DSports) September 27, 2025

Con el 1-0 en el marcador y el reloj marcando el minuto 16, el encuentro se le está haciendo cuesta arriba al conjunto de Xabi Alonso. La presión alta del Atlético está dificultando la salida de balón de los blancos, que necesitan reaccionar cuanto antes si no quieren ver cómo el partido se les complica más de lo previsto. El derbi, de momento, tiene color rojiblanco.