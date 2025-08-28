Con doblete de Lionel Messi, el Inter Miami vence 3-1 al Orlando City y clasifica a la final por la Leagues CUP

La noche del miércoles 27 de agosto del 2025, el Inter Miami, dirigido por Javier Masherano, y el Orlando City, jugaron una edición más del clásico de Florida. El duelo se llevó a cabo en la cancha del Chase Stadium, en Fort Lauderdale, Florida, por el pase a la gran final de la Leagues CUP 2025.

En la agonía de la primera mitad, el Orlando City aprovechó una jugada desafortunada por parte de los defensores de las Garzas, y Marco Pašalić lo aprovechó de la mejor manera, poniendo el 1-0 en favor de la escuadra visitante.

Inter Miami CF v Orlando City - Leagues Cup Semifinal | Rich Storry/GettyImages

Al minuto setenta y cinco, no obstante, el Orlando City cometió una falta imprudente en el área. David Brekalo recibió su segunda tarjeta amarilla en el encuentro y dejó a su equipo con la necesidad de atajarle el penal a Lionel Messi y después intentar cuidar la ventaja en el marcador, a pesar de su ausenencia.

Pero Gallese no logró pararle el tiro de penal al astro argentino, quien cobró de forma exquisita en su regreso a la titularidad y puso el empate 1-1 entre el Inter Miami y el Orlando City. Diez minutos más tarde, logró su doblete, marcando un golazo que le dio la ventaja a los dirigidos por Javier Masherano.

GOLAZO DOBLETE DE MESSI



MESSI LO HA REMONTADO pic.twitter.com/ymyt5XJzWT — Jeff (@JeffFcb14) August 28, 2025

Ya en el tiempo agregado, Telasco Segovia, con asistencia de Luis Suárez, marcó un golazo que concretaría el triunfo del Inter Miami sobre el Orlando City, por un contundente marcador de 3-1. Su rival saldrá de la llave que se está jugando en estos precisos momentos, entre LA Galaxy el Settle Sounders.

Esta es la segunda ocasión (en las últimas tres ediciones), que el Inter Miami se mete a la final por la Leagues CUP. ¿Logrará Lionel Messi sumar un titulo más con la escuadra de las Garzas antes de que culmine el año?