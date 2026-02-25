Sports Illustrated

Video: el gol anulado al Real Madrid que podría haber definido la serie

Arda Guler marcaba el 2-1, pero el VAR metió mano y anuló el tanto.
En un duelo marcado por el morbo tras lo sucedido en el partido de ida, el Real Madrid y el Benfica empatan 1-1 en el Bernabéu por la vuelta del playoff de la UEFA Champions League.

De no ser por la intervención del VAR, el Merengue ya estaría 3-1 en el global (ganó 1-0 la ida): por un offside milimétrico de Arda Guler, los colegiados anularon lo que hubiera sido el 2-1 en Madrid en favor del club blanco.

Tras la actividad del martes, los equipos ya clasificados a octavos de final provenientes del repechaje son Bodo/Glimt, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen y Newcastle, mientras que en el primer turno del miércoles se sumó Atalanta.

