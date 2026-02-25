Video: el gol anulado al Real Madrid que podría haber definido la serie
En un duelo marcado por el morbo tras lo sucedido en el partido de ida, el Real Madrid y el Benfica empatan 1-1 en el Bernabéu por la vuelta del playoff de la UEFA Champions League.
De no ser por la intervención del VAR, el Merengue ya estaría 3-1 en el global (ganó 1-0 la ida): por un offside milimétrico de Arda Guler, los colegiados anularon lo que hubiera sido el 2-1 en Madrid en favor del club blanco.
Tras la actividad del martes, los equipos ya clasificados a octavos de final provenientes del repechaje son Bodo/Glimt, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen y Newcastle, mientras que en el primer turno del miércoles se sumó Atalanta.
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo