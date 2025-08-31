La noche del sábado 30 de agosto del 2025, las Águilas del América recibieron la visita de los Tuzos del Pachuca, para el partido correspondiente a la jornada número siete por el torneo de Apertura 2025.

La escuadra azulcrema se puso al frente en el marcador con un gol de Igor Lichnovksy al minuto veintiuno de la primera mitad, y, en el segundo tiempo, el futbolista francés: Allan Saint-Maximin, logró su segundo tanto en el fútbol mexicano.

Video: el gol de Allan Saint-Maximin con el que el América aumenta su ventaja en el marcador

¡Dos partidos, dos goles! 🦅



Con este resultado, la escuadra azulcrema se mantendría en el segundo lugar de la tabla general, solo por debajo del Club de Fútbol Monterrey, equipo al cual enfrentará dentro de un par de jornadas más.