Video: el gol de Fidel Ambríz con el que Rayados de Monterrey se adelanta frente al América
La escuadra regiomontana busca sumar su octavo triunfo de forma consecutiva
La noche del sábado 20 de septiembre del 2025, en la cancha del estadio BBVA, el Club de Fútbol Monterrey recibe la visita del Club América, para el partido correspondiente a la jornada número nueve por el torneo de Apertura 2025.
Apenas al minuto diecisiete del primer tiempo, el juvenil Fidel Ambríz aprovechó un rebote en el área y mandó el esférico a guardar, adelantando al conjunto albiazul en lo que promete ser uno de los duelos más reñidos en lo que va del torneo de Apertura 2025.
JAIME GARZA
