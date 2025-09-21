La noche del sábado 20 de septiembre del 2025, en la cancha del estadio BBVA, el Club de Fútbol Monterrey recibe la visita del Club América, para el partido correspondiente a la jornada número nueve por el torneo de Apertura 2025.

Apenas al minuto diecisiete del primer tiempo, el juvenil Fidel Ambríz aprovechó un rebote en el área y mandó el esférico a guardar, adelantando al conjunto albiazul en lo que promete ser uno de los duelos más reñidos en lo que va del torneo de Apertura 2025.

Video: el gol de Fidel Ambríz con el que Rayados de Monterrey se adelanta frente al América