El domingo 28 de septiembre del 2025, en la cancha del estadio La Corregidora de Querétaro, los Gallos Blancos reciben la visita de los Tigres de la UANL, para el partido correspondiente a la jornada número once por el torneo de Apertura 2025.

Se está jugando ya el primer tiempo. La escuadra local apostó por el orden defensivo, pero Tigres UANL supo hacer valor su poderío a la ofensiva, y al minuto treinta, Juan Brunetta resolvió de buena manera una jugada en el área, dejando sin posibilidades al guardameta final y poniendo el marcador 1-0, en favor de la vista.

Video: el gol de Juan Brunetta con el que Tigres UANL se adelanta frente al Querétaro