Se están jugando ya los segundos cuarenta y cinco minutos del partido entre el Inter Miami, dirigido por Javier Masherano, y el Orlando City, en una edición más del clásico de Florida. El duelo se está llevando a cabo en la cancha del Chase Stadium, en Fort Lauderdale, Florida, y el ganador de este encuentro avanzará a la gran final por la Leagues CUP 2025.

En la agonía de la primera mitad, el Orlando City aprovechó una jugada desafortunada por parte de los defensores de las Garzas, y Marco Pašalić lo aprovechó de la mejor manera, poniendo el 1-0 en favor de la escuadra visitante.

Inter Miami CF v Orlando City - Leagues Cup Semifinal | Rich Storry/GettyImages

Al minuto setenta y cinco, no obstante, el Orlando City cometió una falta imprudente en el área. David Brekalo recibió su segunda tarjeta amarilla en el encuentro y dejó a su equipo con la necesidad de atajarle el penal a Lionel Messi y después intentar cuidar la ventaja en el marcador, a pesar de su ausenencia.

Pero Gallese no logró pararle el tiro de penal al astro argentino, quien cobró de forma exquisita en su regreso a la titularidad y pone el empate 1-1 entre el Inter Miami y el Orlando City.

Video: el gol de Lionel Messi por la vía del penal con el que el Inter Miami le empata 1-1 al Orlando City

Messi buries the PK. Orlando are down to 10 men. We're level in the @LeaguesCup semis. 🍿 pic.twitter.com/635fCqqu31 — Major League Soccer (@MLS) August 28, 2025

¿Contra quién jugará el equipo que resulte ganador en el duelo entre el Inter Miami y el Orlando City?

La escuadra que resulte ganadora esta noche, se enfrentará al equipo vencedor entre el LA Galaxy y el Seattle Sounders, en un duelo que se jugará justo después del Inter Miami vs Orlando City.

Recordemos que los cuatro finalistas de esta competencia pertenecen a la MLS. Los clubes mexicanos, de nueva cuenta, se quedaron en el camino.