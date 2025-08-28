Video: el gol de Lionel Messi por la vía del penal con el que el Inter Miami le empata 1-1 al Orlando City
Se están jugando ya los segundos cuarenta y cinco minutos del partido entre el Inter Miami, dirigido por Javier Masherano, y el Orlando City, en una edición más del clásico de Florida. El duelo se está llevando a cabo en la cancha del Chase Stadium, en Fort Lauderdale, Florida, y el ganador de este encuentro avanzará a la gran final por la Leagues CUP 2025.
En la agonía de la primera mitad, el Orlando City aprovechó una jugada desafortunada por parte de los defensores de las Garzas, y Marco Pašalić lo aprovechó de la mejor manera, poniendo el 1-0 en favor de la escuadra visitante.
Al minuto setenta y cinco, no obstante, el Orlando City cometió una falta imprudente en el área. David Brekalo recibió su segunda tarjeta amarilla en el encuentro y dejó a su equipo con la necesidad de atajarle el penal a Lionel Messi y después intentar cuidar la ventaja en el marcador, a pesar de su ausenencia.
Pero Gallese no logró pararle el tiro de penal al astro argentino, quien cobró de forma exquisita en su regreso a la titularidad y pone el empate 1-1 entre el Inter Miami y el Orlando City.
¿Contra quién jugará el equipo que resulte ganador en el duelo entre el Inter Miami y el Orlando City?
La escuadra que resulte ganadora esta noche, se enfrentará al equipo vencedor entre el LA Galaxy y el Seattle Sounders, en un duelo que se jugará justo después del Inter Miami vs Orlando City.
Recordemos que los cuatro finalistas de esta competencia pertenecen a la MLS. Los clubes mexicanos, de nueva cuenta, se quedaron en el camino.
