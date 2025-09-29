El domingo 28 de septiembre del 2025, en la cancha del estadio La Corregidora de Querétaro, los Gallos Blancos reciben la visita de los Tigres de la UANL, para el partido correspondiente a la jornada número once por el torneo de Apertura 2025.

La escuadra local apostó por el orden defensivo, pero Tigres UANL supo hacer valer su poderío a la ofensiva, y al minuto treinta, Juan Brunetta resolvió de buena manera una jugada en el área, dejando sin posibilidades al guardameta rival y poniendo el marcador 1-0, en favor de la vista.

Ya en la agonía de la primera mitad, el futbolista de los Gallos Blancos del Querétaro: Mateo Coronel, cometió una falta imprudente en contra del defensa central brasileño del equipo de Tigres: Joaquim Pereira, el silbante no se la pensó dos veces y le sacó la tarjeta roja, dejando a los locales con un jugador menos dentro del terreno de juego.

En el segundo tiempo, apenas al minuto ocho, el juvenil Marcelo Flores, que ya había dejado ir una opción clara de gol en la primera mitad, marcó el 2-0 en favor de Tigres UANL, aprovechando de forma correcta el remate de una pelota que él previamente había conectado de cabeza.

Video: el gol de Marcelo Flores con el que Tigres aumenta su ventaja en el marcador frente al Querétaro