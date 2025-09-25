El miércoles 24 de septiembre del 2025, en la cancha del estadio Olímpico Universitario, la Máquina Celeste de la Cruz Azul recibió la visita de los Gallos Blancos del Querétaro, para el partido correspondiente a la jornada número diez por el torneo de Apertura 2025.

La escuadra cementera comenzó ganando el compromiso, con gol de José Paradela al minuto catorce de la primera mitad. Sin embargo, Homenchenko marcó un doblete que le dio la ventaja momentánea a los Gallos. El segundo tanto de Homenchenko fue una completa locura.

Qué rara carrera hacia atrás de Kevin Mier en el disparo de Homenchenko. Claramente no lo espera, el balón está presionado en la salida del 🇺🇾, que se aviva al verlo adelantado, pero la corrección con los pies es muy mala. Yo no creo que fuera sobrado.pic.twitter.com/QpTzA2Vffi — Roberto González (@betogonzalezm_) September 25, 2025

En el segundo tiempo, los Gallos Blancos se quedaron con uno menos al minuto sesenta y dos, luego de la expulsión de Jhojan Julio. No obstante, al setenta y cinco también se fue expulsado Luka Romero, emparejando la situación dentro del terreno de juego.

Al minuto ochenta y tres, Gabriel: el 'Toro' Fernández rescató el empate para los cementeros, que continúan invictos luego de diez fechas disputadas en el torneo de Apertura 2025.

Video: el gol del 'Toro' Fernández con el que Cruz Azul rescata el empate frente al Querétaro