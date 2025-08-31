Video: el golazo de Dominik Szoboszlai que encamina el triunfo del Liverpool sobre el Arsenal
Liverpool y Arsenal protagonizaron el gran duelo de la jornada este domingo 31 de agosto en Anfield. Dos auténticos pesos pesados de la Premier League se enfrentaron en un choque intenso, parejo y de máxima tensión. Todo apuntaba a un empate sin goles, pero al minuto 83 apareció Dominik Szoboszlai para marcar el 1-0 y darle a los Reds no solo la victoria, sino también rompe una racha negativa.
Jones fue derribado por Zubimendi y el Liverpool consiguió un tiro libre. Mohamed Salah, Cody Gakpo y Dominik Szoboszlai se acercaron al esférico, pero fue el futbolista húngaro el que terminó pegándole al balón.
El disparo de Szoboszlai pasó por encima de la barrera e hizo una curva perfecta para vencer al guardameta David Raya, quien a pesar de la estirada no pudo evitar el gol en contra. El cobro del jugador húngaro fue de antología.
De esta manera, el Liverpool rompe una racha negativa frente a los Gunners. Los Reds sumaban seis partidos consecutivos sin derrotar al Arsenal en la Premier League. En este periplo habían sumado cuatro empates y dos derrotas.
Con este resultado, el equipo dirigido por Arne Slot marca un paso perfecto en las primeras tres jornadas de la Premier League y se ubican en primer lugar de la tabla general.
Redactor y escritor chilango. Entusiasta del futbol, la literatura y el periodismo narrativo. Ha colaborado para medios como Diario AS México, Futbol Total, Sopitas.com, Nexos, Pie de Página, entre otros.