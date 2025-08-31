Video: el golazo de Dominik Szoboszlai que encamina el triunfo del Liverpool sobre el Arsenal

Liverpool y Arsenal protagonizaron el gran duelo de la jornada este domingo 31 de agosto en Anfield. Dos auténticos pesos pesados de la Premier League se enfrentaron en un choque intenso, parejo y de máxima tensión. Todo apuntaba a un empate sin goles, pero al minuto 83 apareció Dominik Szoboszlai para marcar el 1-0 y darle a los Reds no solo la victoria, sino también rompe una racha negativa.

Jones fue derribado por Zubimendi y el Liverpool consiguió un tiro libre. Mohamed Salah, Cody Gakpo y Dominik Szoboszlai se acercaron al esférico, pero fue el futbolista húngaro el que terminó pegándole al balón.

El disparo de Szoboszlai pasó por encima de la barrera e hizo una curva perfecta para vencer al guardameta David Raya, quien a pesar de la estirada no pudo evitar el gol en contra. El cobro del jugador húngaro fue de antología.

Dominik Szoboszlai. WOW. 🚀 pic.twitter.com/AmSa5lVgcx — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 31, 2025

De esta manera, el Liverpool rompe una racha negativa frente a los Gunners. Los Reds sumaban seis partidos consecutivos sin derrotar al Arsenal en la Premier League. En este periplo habían sumado cuatro empates y dos derrotas.

DOMINIK SZOBOSZLAI RAISES THE ROOF AT ANFIELD. SIMPLY MAGNIFICENT. pic.twitter.com/IeqsXYNyTP — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) August 31, 2025

Con este resultado, el equipo dirigido por Arne Slot marca un paso perfecto en las primeras tres jornadas de la Premier League y se ubican en primer lugar de la tabla general.