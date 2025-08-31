Historial de enfrentamientos Liverpool vs Arsenal: estadísticas, cara a cara y más

Estos dos tradicionales equipos del fútbol inglés se enfrentarán este domingo 31 de agosto desde las 11:30, hora del este de los Estados Unidos, por la tercera jornada de la Premier League en Anfield, la casa del campeón. Los Gunners le ganaron 5-0 en el debut al Leeds y vencieron por la mínima al Manchester United en la segunda fecha, mientras que los Reds debutaron con un apasionante 4-2 frente al Bournemouth y tuvieron que sufrir hasta la última pelota para ganarle al Newcastle en la segunda.

A lo largo de la historia, los dos han tenido éxitos y grandes equipos, aunque es el club del Merseyside el que se impone con holgura en el palmarés, principalmente el internacional. Desde hace años, el Arsenal viene en la búsqueda de equipararse con los otros grandes del Big Six, aunque no ha logrado grandes títulos. En esta nueva campaña, las ilusiones se renuevan y, de la mano de Mikel Arteta, buscarán la gloria.

Cara a cara: Liverpool vs Arsenal

El enfrentamiento entre el Arsenal y el Liverpool ha sido históricamente atractivo. En su último encuentro, el equipo de Arne Slot llegaba ya consagrado y los Gunners los recibieron en el campo de juego de Anfield con el pasillo de honor. Luego, fue empate 2-2.

Como dato curioso, se puede destacar que en los últimos diez enfrentamientos entre ambos no hubo ningún 0-0: el último fue el 13 de enero del 2022 por la Copa de la Liga.

En esta temporada, ambos buscarán ser protagonistas: los dos tuvieron un excelente mercado de fichajes y cuentan con grandes refuerzos para encarar la nueva campaña, aunque ninguno de los dos ha descollado en las primeras presentaciones.

Récord histórico del Liverpool vs Arsenal

A continuación, veamos cómo está el historial entre estos dos equipos contando todas las competiciones oficiales en las que se han enfrentado: