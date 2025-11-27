Video: el golazo de Sergio Canales con el que Rayados se adelanta frente al América

Se han jugado ya los primeros 45 minutos de un partido que comenzó sin demasiados sobresaltos, pero que terminó ardiendo. Porque cuando parecía que nada iba a romper la calma, con los porteros prácticamente impecables y ambos equipos cómodos con el ritmo y el marcador, llegó Sergio Canales para encenderlo todo.

En el tiempo agregado, el español encontró el espacio justo y sacó un disparo potente desde fuera del área, imposible para Luis Ángel Malagón. Un gol que recordó al que marcó en la final de ida del Apertura 2024 y que cambió el tono de la noche.

Aquí el video del golazo de Sergio Canales con el que Rayados de Monterrey está venciendo 1-0 al América:

Finalmente, existe un desvío de Israel Reyes, pero eso no quita el gran gol que anota Sergio Canales.



Potencia, valentía y decisión para anotar el primer gol.



En su PARTIDO 100, ANOTA SU GOL 42



QUÉ JUGADOR, DON SERGIO CANALES MADRAZO 🇪🇸🔝pic.twitter.com/LFrFGVn4Fn — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) November 27, 2025

No obstante, la verdadera chispa se había encendido mucho antes. No fue un gol ni una jugada de fantasía, sino una decisión arbitral que levantó chispas desde el minuto 20. Jesús Corona barrió con imprudencia sobre Álvaro Fidalgo. La falta fue clara; el impacto, fuerte; la reacción, inmediata. Todo indicaba que el silbante acudiría al VAR para revisar la acción y tomar una decisión lógica: expulsión directa. Sin embargo, tras una revisión exprés y sin acercarse al monitor, el árbitro dejó la acción en amarilla. La furia azulcrema no tardó en estallar.

Desde ese momento, el partido tomó otra temperatura. El América juega con molestia evidente, convencido de que fue perjudicado. El Monterrey intenta capitalizar la inercia emocional de una jugada polémica a su favor. Y el BBVA se convierte en una olla de presión: cada choque se protesta, cada silbatazo se discute, cada decisión se convierte en motivo de tensión. La ida de los cuartos de final del Apertura 2025 avanza envuelta en esa sensación punzante de que la roja no mostrada podría marcar, y quizá ya está marcando, el destino del partido.