La noche del sábado 20 de septiembre del 2025, en la cancha del estadio BBVA, el Club de Fútbol Monterrey recibe la visita del Club América, para el partido correspondiente a la jornada número nueve por el torneo de Apertura 2025.

Apenas al minuto diecisiete del primer tiempo, el juvenil Fidel Ambríz aprovechó un rebote en el área y mandó el esférico a guardar, adelantando al conjunto albiazul en lo que promete ser uno de los duelos más reñidos en lo que va del torneo de Apertura 2025.

Y las malas noticias para las Águilas del América se siguen acumulando. Y es que, al minuto veinticuatro de la primera mitad, el juvenil Dagoberto Espinoza tuvo que abandonar entre lágrimas el terreno de juego, a causa de una lesión que podría alejarlo de la cancha durante un largo tiempo.

En la agonía de la primera mitad, Rayados de Monterrey aumentó su ventaja en el marcador, con un golazo del español Sergio Canales, ante la salida de Luis Ángel Malagón, que ya había salvado a los azulcremas del 2-0.

Video: el golazo de Sergio Canales con el que Rayados vence 2-0 al América