Video: el golazo de Vinicius Jr. para el 1-0 del Real Madrid contra el Levante

El Real Madrid puso toda la carne al asador para cuidar la cima con puntaje ideal que ostenta en LaLiga, y pasados los 28 minutos del primer tiempo logró ponerse en ventaja con una joyita.

Vinicius quedó cubierto en el vértice derecho del área grande, se acomodó como para centrar y sorprendió a todos pegándole con el revés del pié al segundo palo del arquero australiano del Levante Matt Ryan, que quedó totalmente descolocado ante tamaño gesto técnico.

¡QUE GOLAZO DE VINICIUS! Definición TOP del brasileño para el 1-0' del Real Madrid ante Levante.



El Merengue, con este resultado, es el líder en soledad de LaLiga con 18 puntos, producto de seis victorias en misma cantidad de encuentros jugados. Segundo está el FC Barcelona, que jugará este jueves frente al Real Oviedo en condición de visitante.