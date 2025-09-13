Vídeo: el Real Madrid se queda con un jugador menos minutos antes de que Arda Güler ponga el segundo en el marcador

El Real Madrid se marchó al descanso en Anoeta con ventaja de 0-2, pero el partido no estuvo exento de polémica. En el minuto 35, el joven central merengue Dean Huijsen fue expulsado por derribar a un atacante de la Real Sociedad cuando este se marchaba solo hacia la portería. El árbitro no dudó en mostrar la tarjeta roja directa al considerar la acción como falta de último hombre.

🖥️💥 Cruce de cables del VAR en el Real Sociedad - Real Madrid.



👉🏻 Huijsen, sin ser último hombre, agarra y derriba a Oyarzabal.



❌ 𝗡𝗢 𝗘𝗦 𝗥𝗢𝗝𝗔 𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗧𝗔.



▪️ Además, el delantero está escorado y la acción jamás puede considerarse una ocasión manifiesta de gol. pic.twitter.com/ZUDRjNZeYT — Archivo VAR (@ArchivoVAR) September 13, 2025

La decisión generó un intenso debate inmediato: ¿era realmente merecedora de expulsión o se podía haber interpretado como amarilla, al existir cierta distancia con el área y la posibilidad de ayuda defensiva? El Madrid se quedó con diez hombres, y la polémica jugada marcó un punto de inflexión en el desarrollo del choque.

Lejos de venirse abajo, el conjunto blanco golpeó de nuevo antes del descanso. Arda Güler, con un zurdazo tras un jugadón espectacular de Kylian Mbappé.

Gol de GULER!!!

Mbappé de CRACK!!

Ni 14 contra 10 pueden con nosotros.



HALA MADRID pic.twitter.com/HXgVNFD4ki — NoKai (@nokai) September 13, 2025

Con dos goles de ventaja y un jugador menos, el Real Madrid afronta la segunda mitad con la misión de mantener la solidez defensiva. La Real, por su parte, deberá arriesgar si quiere darle emoción a un duelo condicionado por la roja a Huijsen.