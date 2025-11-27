Video: ¿el 'Tecatito' Corona debió irse expulsado? Polémica arbitral en el América vs Rayados

La noche se encendió desde temprano en la cancha del BBVA. El tema no fue un gol, ni una jugada de fantasía, sino una decisión arbitral que desató la furia azulcrema: la roja “perdonada” a Jesús Corona. Antes del minuto 20, el ‘Tecatito’ barrió con imprudencia sobre Álvaro Fidalgo. La falta fue clara, el impacto fuerte y la reacción inmediata. Todos esperaban que el silbante revisara la acción en el VAR y tomara la decisión lógica: expulsión directa. Pero la sorpresa llegó cuando, tras una revisión exprés y sin acercarse al monitor, el árbitro dejó todo en una simple amarilla. El enojo en la tribuna visitante no se hizo esperar.

Aquí la entrada de Tecatito Corona sobre Álvaro Fidalgo.



Increíble que no se haya sancionado con una expulsión.



Abrupta e irresponsable entrada; no juega al balón y plancha directamente a Fidalgo.



Perdonan a Monterrey.pic.twitter.com/K0cIID0pbf — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) November 27, 2025

A partir de ese momento, el encuentro cambió de temperatura. El América juega con evidente molestia, sintiéndose perjudicado por una decisión que consideran determinante, mientras el Monterrey intenta aprovechar la inercia emocional que suele generar una jugada polémica a favor. El ambiente en el BBVA está tenso: cada choque se protesta, cada decisión del árbitro se discute y las tribunas se dividen entre reclamos, ansiedad y una expectación creciente. La ida de los cuartos de final del Apertura 2025 avanza envuelta en esa sensación de que la roja no mostrada podría marcar el desarrollo del partido.

En lo deportivo, el Monterrey presentó otra sorpresa. Domenec Torrent decidió mandar a la cancha al ‘Mochis’ Cárdenas, dejando en la banca al habitual titular y seleccionado uruguayo, Santiago Mele. El movimiento generó murmullos, sobre todo tratándose de un duelo de alta exigencia ante el América. Sin embargo, fuentes cercanas al cuerpo técnico señalan que Torrent prefirió la salida limpia desde el fondo, y que el juego con los pies de Cárdenas fue determinante para inclinar la balanza.

La polémica arbitral seguirá siendo el centro de la conversación. Pero entre líneas, el mensaje del técnico catalán es claro: está dispuesto a tomar decisiones arriesgadas si cree que eso puede darle ventaja. Y en ese tablero de apuestas, el papel de Santiago Mele queda en pausa. El uruguayo, acostumbrado a proteger la meta en noches grandes, observa desde el banquillo un partido que arrancó caliente y que promete elevar aún más la tensión conforme avance.