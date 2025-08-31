Vídeo: Erling Haaland adelanta al Manchester City vs Brighton en la tercera jornada de la Premier League

El Manchester City ya manda en el Amex Stadium. Un gol de Erling Haaland, tras asistencia del egipcio Omar Marmoush, ha puesto el 0-1 en el marcador frente al Brighton cuando el partido se acerca al descanso. Los de Pep Guardiola han encontrado la recompensa a su insistencia y se marchan a vestuarios con ventaja parcial en un duelo que apunta a ser exigente hasta el final.

⚽️🙌🏼 Erling Haaland



💥 En su partido número 100 en la Premier League, el noruego del #ManCity ya ha marcado su gol 88 🔝



🏅 Son los mejores números en ese sentido de la historia de la competición



El arranque de temporada de los actuales campeones de la Premier League no ha sido sencillo. En la primera jornada firmaron una sólida victoria que hacía presagiar continuidad en la dinámica del curso pasado, pero en la segunda fecha llegó un serio tropiezo: una derrota contundente ante el Tottenham que encendió las alarmas.

Con el tanto de Haaland, el City busca enderezar su camino y recuperar la confianza que caracteriza al equipo en la era Guardiola. De momento, control en Brighton y ventaja mínima.