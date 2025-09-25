El miércoles 24 de septiembre del 2025, en la cancha del estadio Olímpico Universitario, la Máquina Celeste de la Cruz Azul recibió la visita de los Gallos Blancos del Querétaro, para el partido correspondiente a la jornada número diez por el torneo de Apertura 2025.

La escuadra cementera comenzó ganando el compromiso con gol de José Paradela al minuto catorce de la primera mitad, y, sin embargo, Homenchenko marcó un doblete que tiene a los Gallos Blancos del Querétaro.

Compartimos con ustedes el segundo tanto de los queretanos, el cual, seguramente, será uno de los mejores goles en todo el Apertura 2025. ¿O acaso fue un error de Kevin Mier?

Video: ¿error de Kevin Mier? El golazo de Homenchenko desde atrás de media cancha en el Cruz Azul vs Querétaro