Video: ¡explotó el campeón! Paulinho Dias y Nicolás Castro ya lograron la remontada 3-1 sobre Rayados

Rayados de Monterrey comenzó ganando el duelo contra Toluca en el Estadio Nemesio Diez, gracias a las diana del argentino Germán Berterame y a pesar de que pudieron incrementar la ventaja, el español Sergio Ramos dejó escapar la oportunidad al fallar su penal, ocasionando que después vinieran los tantos de la casa para remontar 3-1 de la mano de Ricardo Angulo, el portugués Paulinho Dias y el argentino Nicolás Castro.

Tras el empate del Canelo, los Diablos Rojos siguieron lanzándose al frente hasta poder encontrar la voltereta. Dos minutos pasaron para que el argentino Franco Romero robara el esférico, luego entre Alexis Vega y Paulinho armaron una jugada que culminó con el lusitano sacando un tiro raso que no pudo detener el guardameta uruguayo Santiago Mele.

Cerca de diez minutos ocurrieron para una anotación más de los choriceros. Nuevamente Romero le quitó el esférico a los regios dejando la posesión con Castro, que se fue preparando poco a poco hasta soltar un potente zurdazo que no pudo alcanzar el arquero, consiguiendo así el 3-1 a favor.