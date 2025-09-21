Fieles a su estilo de ir al frente en todo momento, el Futbol Club Barcelona ya se encuentra ganando dos goles por cero al Getafe en esta Jornada 5 de LaLiga 2025/26 y esto es gracias a Ferran Torres, quien acaba de marcar su primer doblete de la campaña.

Los Azulones perdieron una pelota en ataque y fue ahí que la zaga defensiva culé despejó la pelota con mucha intención ante el movimiento de Raphinha, quien parecía estar en fuera de juego pero no fue así y este le sirvió la pelota a su compañero quien entró solo frente al marco.

Ahí con un control preciso, Ferran disparó de nueva cuenta con su pierna derecha y estando solo frente a David Soria, para engañarlo y dejar la pelota en el fondo de las redes en lo que significo su tercer gol en esta temporada.