Video: Ferran Torres firma su doblete frente al Getafe
Fieles a su estilo de ir al frente en todo momento, el Futbol Club Barcelona ya se encuentra ganando dos goles por cero al Getafe en esta Jornada 5 de LaLiga 2025/26 y esto es gracias a Ferran Torres, quien acaba de marcar su primer doblete de la campaña.
Los Azulones perdieron una pelota en ataque y fue ahí que la zaga defensiva culé despejó la pelota con mucha intención ante el movimiento de Raphinha, quien parecía estar en fuera de juego pero no fue así y este le sirvió la pelota a su compañero quien entró solo frente al marco.
Ahí con un control preciso, Ferran disparó de nueva cuenta con su pierna derecha y estando solo frente a David Soria, para engañarlo y dejar la pelota en el fondo de las redes en lo que significo su tercer gol en esta temporada.
Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.