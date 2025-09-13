El cierre del partido entre Brentford y Chelsea de la jornada 4 de la Premier League tuvo un cierre de locura. Cuando parecía que el duelo terminaría empatado por marcador 1-1, Marcos Caicedo apareció al minuto 85 para darle la ventaja a los Blues. Parecía que el equipo dirigido por Enzo Maresca se llevaría la victoria, pero el marcador se movió una vez más.

La jugada del tanto que parecía definitorio comenzó desde el propio campo del equipo de Enzo Maresca, ahí se fueron al frente y la pelota terminó en los pies de Alejandro Garnacho quien desde la pradera izquierda envió un centro, el cual fue mal rechazado por la zaga local y ahí apareció el ecuatoriano.

La pelota cayó hacia el centro del campo y ahí Caicedo la tomó, para con muchísima calma, sacar un disparo de pierna derecha que se incrustó en el ángulo y así fue como llegó el segundo tanto blue en el encuentro.

Sin embargo, al minuto 90+3, apareció Fabio Carvalho para poner el 2-2 definitivo. Después de una serie de rebotes en el área, el mediocampista portugués apareció para empujar el balón y vencer al guardameta Robert Sánchez.