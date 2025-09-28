Pese a que Pumas comenzó ganando el Clásico Capitalino contra América con gol de Jorge Ruvalcaba, en el Estadio Ciudad de los Deportes, los de Coapa vinieron de atrás para remontar y exhibir 4-1 a los auriazules, tras un doblete del mexicoamericano Alejandro Zendejas, un autogol del colombiano Álvaro Angulo y otra anotación del también cafetalero Raúl Zúñiga.

⚽🔥 ¡PENAL Y GOL! Zendejas anota su segundo y cuarto del América frente a Pumas 🦅 #MegaFutbol pic.twitter.com/TWKQOPnahE — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 28, 2025

El equipo universitario ya estaba cayendo 3-1, pero eso no era suficiente para las Águilas, que de acuerdo a su ADN, siguieron yendo al frente para hacer daño a su rival, que desde el primer tiempo fue superado con respecto a la posesión, teniendo al guardameta tico Keylor Navas como la figura, ya que sacó varios remates, pero no pudo aguantar más tras el mal trabajo de su defensiva.



Diez minutos después del 3-1, el seleccionado de los Estados Unidos recibió una falta en el área por parte del español Rubén Duarte, que al voltearse completamente terminó pegando en el pie del atacante. El tricampeón azulcrema decidió hacerse cargo de la pena máxima definiendo de gran forma frente al arquero tico.

La remontada del América en el segundo tiempo ante Pumas es gracias a este señor. Lo que juega Alejandro Zendejas. La pelotita siempre al 🔟 pic.twitter.com/7FVEH3GGmI — AS México (@ASMexico) September 28, 2025

Luego de esto, el técnico brasileño André Jardine decidió sacar del terreno de juego al elemento del Team USA para que recibiera una gran ovación del público.