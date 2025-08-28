Se jugaron ya los primeros cuarenta y cinco minutos del partido entre el Inter Miami, dirigido por Javier Masherano, y el Orlando City, en una edición más del clásico de Florida. El duelo se está llevando a cabo en la cancha del Chase Stadium, en Fort Lauderdale, Florida, y el ganador de este encuentro avanzará a la gran final por la Leagues CUP 2025.

En la agonía de la primera mitad, el Orlando City aprovechó una jugada desafortunada por parte de los defensores de las Garzas, y Marco Pašalić lo aprovechó de la mejor manera, poniendo el 1-0 en favor de la escuadra visitante.

El gol del Orlando City fue un tanto polémico, pues se pensaba que el balón había pegado en la mano de Marco Pašalić antes de sacar el potente disparo que dejó sin posibilidades al guardameta argentino del Inter Miami.

Sin embargo, el silbante ni siquiera lo consultó con el VAR, y después de una breve comunicación con sus asistentes, dio por bueno el tanto con el que el Orlando City está venciendo 1-0 a la escuadra de Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba y Rodrigo de Paul.

Video: ¿había mano? Polémica en el gol de Orlando City sobre el Inter Miami

¿Contra quién jugará el equipo que resulte ganador en el duelo entre el Inter Miami y el Orlando City?

La escuadra que resulte ganadora esta noche, se enfrentará al equipo vencedor entre el LA Galaxy y el Seattle Sounders, en un duelo que se jugará justo después del Inter Miami vs Orlando City.

Recordemos que los cuatro finalistas de esta competencia pertenecen a la MLS. Los clubes mexicanos, de nueva cuenta, se quedaron en el camino.