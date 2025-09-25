Video: ¡‘hat-trick’ de Paulinho y doblete de Castro! Toluca está aplastando 6-2 a Rayados en el Infierno

Siguen los goles en el Infierno. Pese a que Toluca se fue con una ventaja 4-2 sobre Rayados en el Nemesio Diez tras un doblete del portugués Paulinho Dias y dianas de Ricardo Angulo y el argentino Nicolás Castro, eso no fue suficiente, ya que fue por más para conseguir el 5-2 al arranque del complemento, siendo el lusitano el encargado de anotar para conseguir su triplete, además Castro volvería a aparecer para presumir su doblete en el 6-2, mientras los tantos regios fueron obra del argentino Germán Berterame y el español Óliver Torres.

Al minuto 51, el arquero Hugo González salió rápido con El Canelo Angulo, que avanzó varios metros sin ninguna marca, luego cedió la pelota para Alexis Vega, que mandó la pelota al corazón del área, con Paulinho adelantándose a sus marcadores para conectar y celebrar su triplete, llegando a seis dianas en el certamen.

Para el 61’ vino otra gran triangulación en corto. Desde atrás del mediocampo, El Canelo filtró una gran pelota para Castro, que agarró mal parada a la defensa, aparte no se volvió loco y con mucha calma definió frente al cancerbero, sellando su primer doblete con la casaca escarlata.