Video: Igor Lichnovsky adelante al América ante Pachuca en un partido a puerta cerrada

Este sábado en el Estadio Ciudad de los Deportes, América recibe a Pachuca para la séptima jornada del Apertura 2025, de la Liga MX. Lamentablemente para la afición, el encuentro se terminó jugando a puerta cerrada, mas eso no ha sido factor para que los capitalinos salieran a jugar como siempre, tanto que ya están arriba en el marcador gracias al chileno Igor Lichnovsky.

Se cayó Rodrigo "Búfalo" Aguirre (Club América) jajaja; narración de @AgomezlunaM para TUDN USA pic.twitter.com/DMqsjB7ewH — lilboimx (@lilboimx) August 31, 2025

En los primeros 15 minutos del cotejo hubo poco que rescatar, a excepción de una jugada polémica, ya que se pedía un posible penal sobre el uruguayo Rodrigo Aguirre, mas el árbitro hizo mutis. De ahí, al 19’, hubo una acción de peligro por parte de los locales cuando el uruguayo Brian Rodríguez tuvo un remate de volea con la pierna izquierda, mas el arquero Carlos Moreno logró desviar.

¡Igor Lichnovsky abrió el marcador a nuestro favor! 🕺🥦 pic.twitter.com/EEBAJuYzry — Club América (@ClubAmerica) August 31, 2025

La insistencia de los azulcremas tuvo su premio, ya que Lichnovsky dijo presente para adelantarse en el marcador. Al 21’, Israel Reyes bombeó para devolver una pared al mexicoamericano Alejandro Zendejas, quien se animó a sacar una diagonal para que el defensa andino cerrara la pinza.



En el resto del primer tiempo, los de Coapa siguieron siendo los más peligrosos, sin que los hidalguenses generara algo importante, al menos hasta el minuto 40 cuando el marroquí Oussama Idrissi soltó un remate lejano que Luis Malagón desvió con la mano.