Video: Jorge Ruvalcaba adelanta 0-1 a Pumas contra América en el Clásico Capitalino pese al dominio azulcrema

Este sábado en el Estadio Ciudad de los Deportes se lleva a cabo una nueva edición del Clásico Capitalino entre América y Pumas, correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2025, de la Liga MX. Este es un partido que desde las Fuerzas Básicas se menciona está prohibido perder, así que los dos conjuntos se están dejando el alma en el terreno de juego.

Gol de Jorge Ruvalcaba (Pumas UNAM) ante Club América (aka el #ClasicoJoven); narración de @pacogonzaleztv para Univision/TUDN USA pic.twitter.com/FIVs6FfUpY — lilboimx (@lilboimx) September 28, 2025

Pese a que los locales han sido dominantes y tuvieron las más importantes, Universidad Nacional ya se adelantó en este duelo de orgullo gracias a Jorge Ruvalcaba, que recibió un pase de cabeza de José Juan Macías y aprovechó un resbalón del uruguayo Sebastián Cáceres para poderse marchar y enfrentar de frente al portero Luis Malagón, al cual batió.



Previamente al tanto de los auriazules, el mexicoamericano Alejandro Zendejas tuvo la oportunidad de abrir el marcador cuando recibió un pase del colombiano Cristian Borja, pero su remate fue tapado por el arquero tico Keylor Navas.

🛡️🐾 ¡DEFENSA FIRME! Pumas resiste y América no puede marcar el empate 🦅 #MegaFutbol pic.twitter.com/DJfHMD7oCO — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 28, 2025

Tras los primeros 20 minutos hubo poco que resaltar llegando apenas al 21 la primera acción hacia el arco con un cabezazo de Zendejas que fue detenido sin problemas por el cancerbero.

🧤 ¡Keylor Navas salva a Pumas! Achicó perfecto ante Zendejas y evita el gol del América 🦅 #MegaFutbol pic.twitter.com/78ruOvGKoc — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 28, 2025

De hecho, al 39’, los de Coapa estuvieron cerca de la igualada con un disparo de Zendejas que tapó la defensa y en el rebote, Alexis Gutiérrez soltó un remate que Keylor detuvo con la pierna. Tres minutos más adelante, otra vez los visitantes se salvaron al tapar dos disparos que iban hacia el arco, primero fue la zaga central y después el costarricense.