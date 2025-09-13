Vídeo: Kylian Mbappé adelanta al Real Madrid en Anoeta
El Real Madrid golpeó primero en Anoeta. Apenas corría el minuto 12 cuando Kylian Mbappé mostró toda su explosividad: el francés se marchó en velocidad de dos defensores y, en el mano a mano con Álex Remiro, definió con un disparo seco al palo corto que hizo inútil la estirada del guardameta de la Real Sociedad. Un gol marca de la casa para poner el 0-1 en el marcador.
El conjunto blanco, desde el pitido inicial, ha mostrado una versión autoritaria, dominando la posesión y los tiempos del partido. La Real Sociedad, aunque intenta sacudirse la presión, se ve superada en intensidad y precisión por un Madrid que parece sentirse muy cómodo en San Sebastián.
Si los de Sergio Francisco quieren reaccionar, deberán ajustar su planteamiento y encontrar fórmulas para frenar las transiciones rápidas merengues. De lo contrario, la tarde puede volverse aún más complicada en Anoeta.
