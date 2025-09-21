La noche del sábado 20 de septiembre del 2025, en la cancha del estadio BBVA, el Club de Fútbol Monterrey recibe la visita del Club América, para el partido correspondiente a la jornada número nueve por el torneo de Apertura 2025.

Apenas al minuto diecisiete del primer tiempo, el juvenil Fidel Ambríz aprovechó un rebote en el área y mandó el esférico a guardar, adelantando al conjunto albiazul en lo que promete ser uno de los duelos más reñidos en lo que va del torneo de Apertura 2025.

Y las malas noticias para las Águilas del América se siguen acumulando. Y es que, al minuto veinticuatro de la primera mitad, el juvenil Dagoberto Espinoza tuvo que abandonar entre lágrimas el terreno de juego, a causa de una lesión que podría alejarlo de la cancha durante un largo tiempo.

Video: la jugada en la cual sale lesionado Dagoberto Espinoza en el Rayados de Monterrey vs América