Está en disputa la Jornada 5 de LaLiga 2025/26 y con ella llegó el partido entre el Futbol Club Barcelona y el Getafe, encuentro en el que los ahora locales ya se pusieron al frente al minuto 15 gracias a una jugada colectiva de alto nivel entre Dani Olmo y Ferrán Torres.

La escuadra blaugrana se fue al frente desde los primeros instantes del encuentro y fue ahí que apareció una jugada por la banda derecha en donde Raphinha le filtró un balón a Dani Olmo, quien parecía tenía oportunidad de disparo, pero inteligentemente vio el movimiento de su compañero Ferrán y ahí le sirvió la esférica de taquito.

Ante esto el español simplemente empalmó la pelota de primera intención con la pierna derecha y batió el marco defendido por David Soria, quien rozó el balón, pero ante la potencia del disparo, no pudo hacer mucho más.

