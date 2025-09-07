Video: México y Japón no pasaron del cero en un partido donde El Tricolor perdió a Edson Álvarez por lesión

Tras el primer tiempo entre la selección mexicana y su similar de Japón en el Oakland-Alameda County Coliseum, que culminó sin anotaciones, arrancó el complemento, con los mismos hombres en ambos lados, a excepción del Tricolor, que desde el primer lapso dio ingreso a Erik Lira por una lamentable lesión del capitán Edson Álvarez. Al final, el invitado especial no llegó y el choque culminó sin anotaciones.

México empate 0-0 ante su similar de Japón, un partido dominado por la selección asiática



Tal como sucedió en los primeros 45 minutos, los nipones estuvieron cerca de hacer daño en los primeros minutos del complemento cuando Ayase Ueda apareció dentro del área, mas el arquero Luis Malagón tapó correctamente. La más clara vino al minuto 52, luego que Takefusa Kubo recibiera la pelota y mandara un pase bombeado para que Kaoru Minamino lo agarrara de volea, mas su disparo pasó muy alto de la portería.

Minamino quedaba solo y de volea la manda por encima del arco



El primer disparo de los aztecas en todo el compromiso llegó al 54’ cuando Roberto Alvarado se animó a probar su suerte, pero se fue muy desviado. Para el 59’, los asiáticos sacaron del campo a Kou Itakura por lesión para mandar a Hiroki Sekine. Del otro lado, Javier Aguirre optó por hacer movimientos cambiando a toda la delantera del Piojo Alvarado, Raúl Jiménez, Alexis Vega y Orbelín Pineda para apostar por Hirving Lozano, Germán Berterame, Santiago Giménez y Érick Sánchez.

El arquero Japones tapa el gran remate de cabeza de Erik Lira



La segunda acción de peligro de México ocurrió al 68’ cuando El Chucky mandó un centro al área que Lira cabeceó, pero el arquero Zion Suzuki desvió. Todavía al 87’, Berterame tuvo una de media vuelta que pasó cerca del palo izquierdo.

Berterame quedo solo frente al arco pero su tiro se fue desviado por poco



En el último minuto, César Montes se había salvado de la tarjeta roja tras una dura entrada por detrás sobre Ayase Ueda, que se escapaba totalmente solo frente a Malagón. Lamentablemente para El Cachorro, el VAR mandó llamar al árbitro Rubiel Vázquez para revisar la infracción y tras ello, cambió el cartón preventivo por un rojo, para dejar a México con diez en el agregado.

Y ahora, El Vasco y compañía tomarán un descanso para ir preparando su siguiente compromiso frente a su similar de Corea del Sur, la cual derrotó 0-2 a los Estados Unidos este sábado con tantos de Son Heung-Min y Lee Dong-gyeong. El choque será el martes 9 de septiembre en el Geodis Park de Nashville, Tennessee.