Video: ¡Necaxa ya descuenta 2-1! ‘Chicote’ Calderón aplicó la ‘ley del ex’ a Chivas arrancando el complemento

Al descanso, Chivas vencía 2-0 a Necaxa en el Estadio Akron, gracias a Armando González y Santiago Sandoval, sin embargo, poco le duró dicha ventaja, ya que en menos de cinco minutos del complemento, Cristian Calderón apareció para descontar y darle vida a los Rayos, en duelo de la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga MX.

La defensa rojiblanca dejó que El Chicote hiciera lo que quisiera, ya que después de hacer dos sombreros, contó con la suerte de que su remate le pegó a Luis Romo para dejar fuera de la jugada al arquero Raúl Rangel, con lo cual, aplicó la ‘Ley del ex’, algo que debió doler a la afición, ya que habían abucheado constantemente al lateral derecho debido a su pasado azulcrema.



Lamentablemente para el técnico argentino Gabriel Milito, su equipo comenzó a descomponerse en el segundo lapso, ya que los hidrocálidos se hicieron de la posesión merodeando el área tapatía. Al minuto 58, el colombiano Johan Rojas tuvo un disparo que El Tala Rangel desvió.

Pese a sus dos asistencias en el choque, el timonel optó por sacar a Richard Ledezma del duelo para fortalecer la parte baja con Miguel Tapias. Del mismo modo, buscando contragolpear, sacó a Efraín Álvarez para darle minutos al mexicoamericano Cade Cowell.