Este miércoles en el Estadio Alfonso Lastras, el América visita al San Luis para la Jornada 10 del Torneo Apertura 2025, de la Liga MX, sin embargo, los goles no han llegado después de culminar el primer tiempo y parte del complemento, pero la mala noticia es que el uruguayo Rodrigo Aguirre se sumó a la lista de lesionados que hay en el Nido.

¡QUÉ GOLPAZO!



Así le quedó el ojo al Búfalo Aguirre tras un choque con el portero de Atlético de San Luis, tuvo que salir de cambiohttps://t.co/6WAcAqw6hv pic.twitter.com/w1TU2pJAMV — MedioTiempo (@mediotiempo) September 25, 2025

La acción ocurrió en el primer tiempo tras un codazo accidental del arquero Andrés Sánchez. El Búfalo recibió un fuerte golpe en el rostro por parte del portero cuando salió a despejar un centro del chileno Víctor Dávila, provocando una llamativa inflamación en el ojo derecho del delantero, el cual tenía prácticamente cerrado. Tras varios minutos en el pasto, el seleccionado charrúa se fue al vestido para darle ingreso al mexicoamericano Alejandro Zendejas.

Qué GOLPAZO se llevó Rodrigo "Búfalo" Aguirre... 🚑



Sin embargo, la jugada es una simple ACCIÓN DE JUEGO.



📝🇲🇽⚽️



🔍 Andrés Sánchez, portero de San Luis, JUEGA EL BALÓN y lo hace ANTES del desafortunado contacto con el delantero de @ClubAmerica.



🚫 NO PENAL



⬇️🏟🖥 pic.twitter.com/4mDpedFKZC — Juan Guzmán Gasso (@GuzmanGasso) September 25, 2025

Por lo tanto, Aguirre ya fue llevado de forma inmediata al hospital para dar a conocer el grado de su lesión y descartar que se trata de una fractura en el pómulo, por lo que podría perderse el Clásico Capitalino del fin de semana contra los Pumas en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Rodrigo Aguirre fue llevado a un hospital para descartar una fractura en el pómulopic.twitter.com/MXBDxuCBcc — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) September 25, 2025

El Búfalo se suma a la lista de lesionados que conforman Henry Martín, Jonathan Dos Santos y Dagoberto Espinoza, este último que debe ser operado tras haber sufrido una fractura de ligamento cruzado de la rodilla derecha frente a Rayados, algo que lo tendrá fuera el resto del campeonato. De hecho, previo al arranque del cotejo contra los potosinos, los futbolistas azulcremas salieron con una playera que traía la leyenda ‘Dago, estamos contigo’ y al mismo tiempo, cuando posaron para la foto de equipo, cargaron una manta dedicada al canterano americanista.

Disparo del Chiquito Erick Sánchez y atajada del portero del San Luispic.twitter.com/PnFqAKxZPI — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) September 25, 2025

Con respecto al encuentro, han escaseado las acciones de peligro, ya que apenas ha habido un disparo de Érick Sánchez que el arquero potosino manoteó de gran forma.