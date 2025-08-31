Video: previo al medio tiempo, el VAR anuló penal para Chivas y Carlos Rotondi puso el 1-2 a favor de Cruz Azul

El encuentro entre Chivas y Cruz Azul está dejando muchas polémicas, ya que después de estar empatados 1-1, se anuló un gol al uruguayo Gabriel Fernández por una supuesta carga sobre la espalda de Gilberto Sepúlveda y posteriormente, se echó para atrás un penal a favor de los locales tras la revisión en el VAR.

¡YA HAY POLÉMICA!



Charly Rodríguez llegó fuerte dentro del área, el árbitro no marcó nada. ¿Debió ser penal para Chivas?



🔴 EN VIVO | https://t.co/WenciQVV72 pic.twitter.com/h11xfwsnVG — MedioTiempo (@mediotiempo) August 31, 2025

Después que el silbante Víctor Cáceres le negara su tanto al Toro Fernández tras revisar la jugada en el VAR, vino un penalti a favor de los tapatíos cuando Charly Rodríguez desplazó con el brazo a Bryan González. El nazareno no había dudado en señalar la pena máxima, mas el VAR lo mandó a llamar y al revisar la acción, determinó que El Cotorro fue aquel que provocó el contacto.



De cualquier forma, el equipo del argentino Nicolás Larcamón consiguió la diana que les permitió irse al medio tiempo con la victoria. En una jugada de toques en corto, el capitán uruguayo Ignacio Rivero le dejó la posesión al argentino Carlos Rotondi, que desde fuera del área sacó un potente disparo que no pudo desviar el guardameta Raúl Rangel.

¡Así fue el golazo de Carlos Rotondi con el que Cruz Azul se vuelve a ir al frente 2-1 sobre las Chivas en el Akron!#LigaMX pic.twitter.com/wg2FpIjxB4 — Fulbox (@fulboxOficial) August 31, 2025

Pese a ello, el Rebaño Sagrado no se rindió, generando otras acciones para hallar nuevamente el empate, incluyendo un disparo de Efraín Álvarez, así como una jugada individual suya que no pudo condecorar ante la salida del guardameta. Ya en los últimos minutos, los locales pidieron una mano en el área, mas el silbante hizo mutis, dando por terminado el primer lapso.