Video: ¡Rayados pagó caro! América aprovechó que los regios se echaron atrás y empataron 2-2 con Aguirre y Juárez

Para el complemento entre Rayados y América en el Estadio BBVA, para la Jornada 9 de la Liga MX, el técnico español Domènec Torrent optó por echar atrás a su equipo tras ir ganando 2-0, una táctica que le costó muy caro porque los azulcremas hallaron la igualada 2-2 de la mano del uruguayo Rodrigo Aguirre y Ramón Juárez.

Con el reloj avanzando todavía, los visitantes continuaron al ataque, tanto que el técnico brasileño André Jardine decidió mandar al campo al uruguayo Brian Rodríguez al minuto 79. Esto funcionó, ya que apenas con tres minutos en el campo, El Rayito eludió la marca defensiva para después asistir al Búfalo Aguirre, que sólo tuvo que mandar la redonda a guardar.



Creyendo que iban a ganar, La Pandilla anunció que el francés Anthony Martial iba a debutar con el equipo, pero los capitalinos amargaron y arruinaron sus primeros minutos en el fútbol mexicano, ya que antes de su ingreso vino el empate. En un tiro de esquina cobrado por el mexicoamericano Alejandro Zendejas, Juárez se alzó por lo alto ganando al español Sergio Ramos para poner el 2-2 definitivo y echar a perder el plan timorato del técnico español.

Previo a ello, al minuto 51, Juárez ya había ganado por alto con un cabezazo que le atajó el arquero uruguayo Santiago Mele. Instantes después, el francés Allan Saint-Maximin sacó un fuerte disparo que también pudo tapar el guardameta.

La situación continuó del mismo modo. Los de Coapa siguieron acechando el área regia sin poder inquietar. Para el 70’, llegó otra acción de peligro cuando Álvaro Fidalgo mandó un centro al área que conectó Érick Sánchez, mas Mele estuvo atento para detener con los puños.