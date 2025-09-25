Video: Rayados se acercaba con Óliver Torres, pero Paulinho Dias logró su doblete para el 4-2 al medio tiempo
El encuentro entre Toluca y Rayados en el Estadio Nemesio Diez está convertido en una verdadera locura, ya que apenas en el primer tiempo llegaron seis anotaciones, cada una de ellas de gran índole. La visita inició ganando con tanto del argentino Germán Berterame y el español Sergio Ramos tuvo la oportunidad de conseguir el 0-2, pero falló un penal al querer cobrarlo a la ‘Panenka’. Después de eso, vino la remontada gracias a Ricardo Angulo, el portugués Paulinho Dias y el argentino Nicolás Castro.
Con el marcador en contra, los regios fueron a buscar el descuento y lo hallaron al minuto 39 con una diana del español Óliver Torres. Por el costado derecho, Érick Aguirre recibió el esférico para lanzar un centro preciso al área con el ibérico alzándose en lo más alto para cabecear y dejar sin oportunidad a Hugo González.
Sin embargo, una vez más, vino la respuesta inmediata por parte del campeón, que aumentó la pizarra un minuto después. En una gran triangulación entre Marcel Ruiz, Alexis Vega y Paulinho, este último mandó a guardar el esférico logrando su doblete y quinta diana del semestre y a la vez, selló una gran jugada en el Infierno para irse al descanso con dos de ventaja.
Comunicólogo. Redactor y editor en 90min. Ex cronista y conductor de AYM Sports, ex Coeditor de contenidos en Terra Network para la selección mexicana. Con pasado como locutor.