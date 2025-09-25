Video: Rayados se acercaba con Óliver Torres, pero Paulinho Dias logró su doblete para el 4-2 al medio tiempo

El encuentro entre Toluca y Rayados en el Estadio Nemesio Diez está convertido en una verdadera locura, ya que apenas en el primer tiempo llegaron seis anotaciones, cada una de ellas de gran índole. La visita inició ganando con tanto del argentino Germán Berterame y el español Sergio Ramos tuvo la oportunidad de conseguir el 0-2, pero falló un penal al querer cobrarlo a la ‘Panenka’. Después de eso, vino la remontada gracias a Ricardo Angulo, el portugués Paulinho Dias y el argentino Nicolás Castro.

Óliver Torres anota, al momento, el mejor gol de cabeza del Torneo.



Se levanta imponente y con un cabezazo define al ángulo.



Potencia y colocación en su maxima expresión.pic.twitter.com/UFPUM24PEk — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) September 25, 2025

Con el marcador en contra, los regios fueron a buscar el descuento y lo hallaron al minuto 39 con una diana del español Óliver Torres. Por el costado derecho, Érick Aguirre recibió el esférico para lanzar un centro preciso al área con el ibérico alzándose en lo más alto para cabecear y dejar sin oportunidad a Hugo González.

Hermosa triangulación, en una generación de juego de locura para que Paulinho anote su doblete a primera intención.



Técnica aplicada a máxima velocidad en juego en conjunto que termina en esta OBRA DE GOL.pic.twitter.com/6y1P68qbqU — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) September 25, 2025

Sin embargo, una vez más, vino la respuesta inmediata por parte del campeón, que aumentó la pizarra un minuto después. En una gran triangulación entre Marcel Ruiz, Alexis Vega y Paulinho, este último mandó a guardar el esférico logrando su doblete y quinta diana del semestre y a la vez, selló una gran jugada en el Infierno para irse al descanso con dos de ventaja.