Video: tras mucho insistir, por fin Chivas pone el 2-0 ante Necaxa gracias a los tantos de la 'Hormiga' y Sandoval

Este martes arrancó la Jornada 10 del Torneo Apertura 2025, de la Liga MX, con Chivas y Necaxa abriendo el telón en el Estadio Akron, duelo de suma importancia para los tapatíos, que se están rezagando en la tabla general, viniendo de una dolorosa derrota en casa por 0-3 ante el campeón Toluca, perdiendo a Rubén González por expulsión. Afortunadamente para las aspiraciones rojiblancas, el equipo está pegando 2-0 gracias a Armando González y Santiago Sandoval.

😮‍💨🔥 UFFF EL PASE DE ROMO PARA RICHARD LEDEZMA Y EL GOL DE LA HORMIGA GONZALEZ!



pic.twitter.com/VQVx8iYTek — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) September 24, 2025

Tras mucha insistencia, por fin el Guadalajara logró perforar las redes necaxistas. Al minuto 33, desde el área tapatía, Luis Romo lanzó un increíble pelotazo largo para encontrar a Richard Ledezma, que alzó el rostro para poner una gran diagonal que cerró La Hormiga González de forma adecuada para poner el 1-0.



A un minuto de los 45 minutos oficiales, los del argentino Gabriel Milito pudieron aumentar la ventaja de la mano de Santiago Sandoval. Una vez más, Ledezma se puso el traje de asistidor poniendo un gran pase para el canterano tapatío, que evitó la marca para definir ante la salida del guardameta.

Tal como se había prometido, la afición llevó a cabo una silbatina masiva para el técnico argentino Fernando Gago, ahora con los Rayos, recordando que hace unos meses dejó botado el proyecto rojiblanco para poder irse a dirigir a Boca Junios, club con el cual fracasó y le dieron las gracias rápidamente. Asimismo, Cristian ‘Chicote’ Calderón también ha recibido abucheos por la afición debido a su pasado azulcrema y los constantes roces lanzados a los seguidores del club presumiendo sus logros con los emplumados.



Al minuto 8, el Rebaño creó su primera situación de peligro cuando Ledezma le dejó el balón a Miguel Gómez para pegarle como venía desde fuera del área, pasando apenas por encima del arco. Al 13’, Efraín Álvarez lanzó un centro al área que conectó Ledezma, mas el poste le dijo que no.

25’❗️¡LA TUVO EFRAÍÍÍÍÍN! 😩 Tras un disparo directo al arco, Unsain rechazó la esférica, pero la dejó viva y frente a Álvarez, quien tomó un segundo de más para tirar y la terminó estrellando en el brazo del arquero… CHIVAS SIGUE PRESIONANDO. pic.twitter.com/WtpALhreVO — Chivas Universal (@ChivasUniverse) September 24, 2025

Del mismo modo, al 23’, La Hormiga tuvo un remate que se fue por el lado derecho. Un minuto después vino una doble atajada del guardameta Ezequiel Unsain, ya que su defensa se equivocó en la salida, llegando un tiro desde fuera por parte de Diego Campillo, el cual desvió correctamente, con el rebote quedando a Álvarez, mas con el antebrazo evitó la caída de su arco.



La única acción peligrosa de los Rayos vino cuando Ricardo Monreal se adentró al área quitándose la marca de los defensores y justo cuando sacó su disparo, el arquero Raúl Rangel logró desviar.