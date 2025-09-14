Video: ¡ya lo ganan las Chivas! A pase del 'Guti', Alvarado pone el 0-1 sobre América en el Clásico Nacional

Al final, el español Álvaro Fidalgo no volvió para la segunda parte del Clásico Nacional entre América y Chivas, que se desarrolla en el Estadio Ciudad de los Deportes para la Jornada 9 del Torneo Apertura 2025, de la Liga MX. Debido a la salida del Maguito, el uruguayo Brian Rodríguez fue mandado al campo, mas el Rebaño Sagrado está venciendo por la mínima de Roberto Alvarado.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE LAS CHIVAS!



Roberto Alvarado cierra la pinza para adelantar al Rebaño en la Ciudad de los Deportes.#LigaMX #Apertura2025 pic.twitter.com/qbHduGKfe6 — Fulbox (@fulboxOficial) September 14, 2025

En el segundo lapso, la situación cambió bastante porque los de Coapa dejaron de ser amplios dominadores, ya que los rojiblancos comenzaron a merodear el área azulcrema hasta que dieron la sorpresa al minuto 63. Desde el sector derecho, Érick Gutiérrez mandó una diagonal peligrosa rasa que terminó conectando El Piojo para adelantar a los tapatíos.



Cerca del minuto 34, Fidalgo tuvo un choque de rodillas con Miguel Gómez que lo sacó del terreno de juego para ser atendido y aunque había cojeado, al final se mantuvo en el compromiso. Sin embargo, el español ya no se sintió nada cómodo porque apareció en el banquillo con una bolsa de hielo sobre la rodilla, a la espera de conocer el diagnóstico médico.

Álvaro Fidalgo mira con mucha seriedad el Clásico entre su América y Chivas tras tener que salir del mismo a causa de molestias en su rodilla derecha a causa de un golpe ⚽🔥



📹@diego_sancho24#MasQueUnPartido por Univision y TUDN pic.twitter.com/E3Rw5Z2EV8 — TUDN USA (@TUDNUSA) September 14, 2025

Y justamente el futbolista que chocó con El Maguito también abandonó el encuentro, luego de una barrida de Érick Sánchez. En el minuto 57, el lateral ya no pudo continuar, así que el carrito ingresó para llevárselo y poder darle ingreso a José Castillo. A los lesionados se unió el uruguayo Sebastián Cáceres, que repentinamente al 68' sufrió molestias musculares.

Que pedazo de Jugador es Miguel Gómez, no dejó hacer nada a su súper héroe. pic.twitter.com/YDOa4nUOK4 — Edgar Romo🇫🇷 (@EdgarRomoGDL) September 14, 2025

Previo al tanto tapatío, el Guadalajara siguió sin generar nada al frente de la portería americanista, con Efraín Álvarez probando a través del balón parado, sin poder pasar la barrera.