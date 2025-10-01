Villarreal vs. Juventus: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La acción en la Champions League no para. Por la jornada 2 de esa nueva temporada, los aficionados se preparan para vivir uno de los partidos más emocionantes del día. La Juventus visita a un Villarreal en un encuentro que promete estar igualado, a pesar de que los italianos llevan tres partidos consecutivos sin conocer la victoria.
Además, ninguno de los dos equipos logró ganar en el inicio del torneo y saben que no pueden fallar para poder lograr sus objetivos, lo que añade aún más emoción al choque.
A continuación, todo lo que tenes que saber del partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Juventus vs Atalanta?
Ciudad: Villarreal, Castellón, España
Fecha: miércoles 1 de octubre
Horario: 15:00hs (Este de Estados Unidos),13:00hs (México) y 21:00hs (España)
Estadio: Estadi de la Cerámica
¿Cómo se podrá ver Villarreal vs. Juventus en TV y streaming online?
País
TV
Streaming
EEUU
Paramount+, DAZN USA
CBS Sports Golazo y Amazon Prime Video
México
TNT Sports
Tabii, TNT Go, Max México, Amazon Prime Video
España
Movistar+
Movistar+
Últimos cinco partidos del Villarreal
Rival
Resultado
Competición
Athletic Bilbao
1-0 V
LaLiga
Sevilla
2-1 V
LaLiga
Osasuna
2-1 V
LaLiga
Tottenham
1-0 D
Champions League
Atlético Madrid
2-0 D
LaLiga
Últimos cinco partidos de la Juventus
Rival
Resultado
Competición
Atalanta
1-1 E
Serie A
Hellas Verona
1-1 E
Serie A
Borussia Dortmund
4-4 E
Champions League
Inter
4-3 V
Serie A
Genoa
1-0 V
Serie A
Últimas noticias del Villarreal
Para beneficio de su entrenador, el Villarreal no tiene jugadores sancionados, pero en las últimas semanas sufrió 5 bajas por lesión, siendo las de Ayoze Pérez y Gerard Moreno las más significativas. Además, Cabanes, Logan Costa y Kambwala tampoco están disponibles.
El conjunto español llega a este encuentro con tres victorias consecutivas en LaLiga, con Osasuna, Sevilla y Athletic como víctimas, y se mantiene en la tercera posición de la tabla.
Últimas noticias de la Juventus
Para este encuentro, la Vecchia Signora no tiene sancionados y solo pierde a Milik y Thuram, ambos lesionados, pero no eran habituales titulares.
Además, la Juventus no pierde desde el 1 de julio ante Real Madrid en el Mundial de Clubes. Es decir, está invicto en esta temporada. Hasta este momento, 9 partidos, con 5 victorias y 4 empates, siendo 3 de estos consecutivos de cara a este encuentro ante el Submarino Amarillo.
Posbiles alineaciones
Villarreal
Portero: Junior
Defensas: Mouriño, Marin, Veiga, Cardona
Centrocampistas: Akhomach, Partey, Gueye, Solomon
Delanteros: Mikautadze, Pepe.
Juventus
Portero: Di Gregorio
Defensas: Kalulu, Gatti, Kelly
Centrocampistas: Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso
Mediapuntas: Conceicao, Yidiz
Delantero: Vhalovic
Pronóstico SI
Villarreal 1- 2 Juventus
