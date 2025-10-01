Villarreal vs. Juventus: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La acción en la Champions League no para. Por la jornada 2 de esa nueva temporada, los aficionados se preparan para vivir uno de los partidos más emocionantes del día. La Juventus visita a un Villarreal en un encuentro que promete estar igualado, a pesar de que los italianos llevan tres partidos consecutivos sin conocer la victoria.

Además, ninguno de los dos equipos logró ganar en el inicio del torneo y saben que no pueden fallar para poder lograr sus objetivos, lo que añade aún más emoción al choque.

A continuación, todo lo que tenes que saber del partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Juventus vs Atalanta?

Ciudad: Villarreal, Castellón, España

Fecha: miércoles 1 de octubre

Horario: 15:00hs (Este de Estados Unidos),13:00hs (México) y 21:00hs (España)

Estadio: Estadi de la Cerámica

¿Cómo se podrá ver Villarreal vs. Juventus en TV y streaming online?

País TV Streaming EEUU Paramount+, DAZN USA CBS Sports Golazo y Amazon Prime Video México TNT Sports Tabii, TNT Go, Max México, Amazon Prime Video España Movistar+ Movistar+

Últimos cinco partidos del Villarreal

Rival Resultado Competición Athletic Bilbao 1-0 V LaLiga Sevilla 2-1 V LaLiga Osasuna 2-1 V LaLiga Tottenham 1-0 D Champions League Atlético Madrid 2-0 D LaLiga

Últimos cinco partidos de la Juventus

Rival Resultado Competición Atalanta 1-1 E Serie A Hellas Verona 1-1 E Serie A Borussia Dortmund 4-4 E Champions League Inter 4-3 V Serie A Genoa 1-0 V Serie A

Últimas noticias del Villarreal

Villarreal CF v Athletic Club - LaLiga EA Sports | Clive Brunskill/GettyImages

Para beneficio de su entrenador, el Villarreal no tiene jugadores sancionados, pero en las últimas semanas sufrió 5 bajas por lesión, siendo las de Ayoze Pérez y Gerard Moreno las más significativas. Además, Cabanes, Logan Costa y Kambwala tampoco están disponibles.

El conjunto español llega a este encuentro con tres victorias consecutivas en LaLiga, con Osasuna, Sevilla y Athletic como víctimas, y se mantiene en la tercera posición de la tabla.

Últimas noticias de la Juventus

FBL-ITA-SERIEA-JUVENTUS-ATALANTA | ISABELLA BONOTTO/GettyImages

Para este encuentro, la Vecchia Signora no tiene sancionados y solo pierde a Milik y Thuram, ambos lesionados, pero no eran habituales titulares.

Además, la Juventus no pierde desde el 1 de julio ante Real Madrid en el Mundial de Clubes. Es decir, está invicto en esta temporada. Hasta este momento, 9 partidos, con 5 victorias y 4 empates, siendo 3 de estos consecutivos de cara a este encuentro ante el Submarino Amarillo.

Posbiles alineaciones

Villarreal

Portero: Junior

Defensas: Mouriño, Marin, Veiga, Cardona

Centrocampistas: Akhomach, Partey, Gueye, Solomon

Delanteros: Mikautadze, Pepe.

Juventus

Portero: Di Gregorio

Defensas: Kalulu, Gatti, Kelly

Centrocampistas: Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso

Mediapuntas: Conceicao, Yidiz

Delantero: Vhalovic

Pronóstico SI

Villarreal 1- 2 Juventus

