Sports Illustrated Fútbol

Villarreal vs. Juventus: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El submarino amarillo debuta en la Champions League en su estadio. Ambos llegan en un gran estado de forma, pues los italianos están invictos en la temporada.
Gonzalo Orellano|
FBL-EUR-C1-JUVENTUS-VILLAREAL
FBL-EUR-C1-JUVENTUS-VILLAREAL | MARCO BERTORELLO/GettyImages

La acción en la Champions League no para. Por la jornada 2 de esa nueva temporada, los aficionados se preparan para vivir uno de los partidos más emocionantes del día. La Juventus visita a un Villarreal en un encuentro que promete estar igualado, a pesar de que los italianos llevan tres partidos consecutivos sin conocer la victoria.

Además, ninguno de los dos equipos logró ganar en el inicio del torneo y saben que no pueden fallar para poder lograr sus objetivos, lo que añade aún más emoción al choque.

A continuación, todo lo que tenes que saber del partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Juventus vs Atalanta?

Ciudad: Villarreal, Castellón, España

Fecha: miércoles 1 de octubre

Horario: 15:00hs (Este de Estados Unidos),13:00hs (México) y 21:00hs (España)

Estadio: Estadi de la Cerámica

¿Cómo se podrá ver Villarreal vs. Juventus en TV y streaming online?

País

TV

Streaming

EEUU

Paramount+, DAZN USA

CBS Sports Golazo y Amazon Prime Video

México

TNT Sports

Tabii, TNT Go, Max México, Amazon Prime Video

España

Movistar+

Movistar+

Últimos cinco partidos del Villarreal

Rival

Resultado

Competición

Athletic Bilbao

1-0 V

LaLiga

Sevilla

2-1 V

LaLiga

Osasuna

2-1 V

LaLiga

Tottenham

1-0 D

Champions League

Atlético Madrid

2-0 D

LaLiga

Últimos cinco partidos de la Juventus

Rival

Resultado

Competición

Atalanta

1-1 E

Serie A

Hellas Verona

1-1 E

Serie A

Borussia Dortmund

4-4 E

Champions League

Inter

4-3 V

Serie A

Genoa

1-0 V

Serie A

Últimas noticias del Villarreal

Villarreal CF v Athletic Club - LaLiga EA Sports
Villarreal CF v Athletic Club - LaLiga EA Sports | Clive Brunskill/GettyImages

Para beneficio de su entrenador, el Villarreal no tiene jugadores sancionados, pero en las últimas semanas sufrió 5 bajas por lesión, siendo las de Ayoze Pérez y Gerard Moreno las más significativas. Además, Cabanes, Logan Costa y Kambwala tampoco están disponibles.

El conjunto español llega a este encuentro con tres victorias consecutivas en LaLiga, con Osasuna, Sevilla y Athletic como víctimas, y se mantiene en la tercera posición de la tabla.

Últimas noticias de la Juventus

FBL-ITA-SERIEA-JUVENTUS-ATALANTA
FBL-ITA-SERIEA-JUVENTUS-ATALANTA | ISABELLA BONOTTO/GettyImages

Para este encuentro, la Vecchia Signora no tiene sancionados y solo pierde a Milik y Thuram, ambos lesionados, pero no eran habituales titulares.

Además, la Juventus no pierde desde el 1 de julio ante Real Madrid en el Mundial de Clubes. Es decir, está invicto en esta temporada. Hasta este momento, 9 partidos, con 5 victorias y 4 empates, siendo 3 de estos consecutivos de cara a este encuentro ante el Submarino Amarillo.

Posbiles alineaciones

Villarreal

Portero: Junior
Defensas: Mouriño, Marin, Veiga, Cardona
Centrocampistas: Akhomach, Partey, Gueye, Solomon
Delanteros: Mikautadze, Pepe.

Juventus

Portero: Di Gregorio
Defensas: Kalulu, Gatti, Kelly
Centrocampistas: Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso
Mediapuntas: Conceicao, Yidiz
Delantero: Vhalovic

Pronóstico SI

Villarreal 1- 2 Juventus

Más noticias sobre la Champions League

Published | Modified
Gonzalo Orellano
GONZALO ORELLANO

Argentino, pero acomoda sus horarios para ver a la Casablanca del fútbol en el televisor.

Home/Futbol