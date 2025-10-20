Villarreal vs Manchester City: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La UEFA Champions League continúa su marcha con un duelo crucial en la Jornada 3. El Villarreal, urgido de su primera victoria en la competición, recibirá en el Estadio de la Cerámica al Manchester City de Pep Guardiola, un equipo que busca asaltar los primeros puestos de la tabla general.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el martes.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Villarreal vs Manchester City?

Ciudad : Villarreal, España

: Villarreal, España Fecha : martes 21 de octubre

: martes 21 de octubre Horario : 15:00 (hora de EE.UU.), 13:00 horas (México), 21:00 horas (España)

: 15:00 (hora de EE.UU.), 13:00 horas (México), 21:00 horas (España) Estadio: Estadio de la Cerámica

FBL-EUR-C1-VILLARREAL-JUVENTUS | JOSE JORDAN/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Villarreal vs Manchester City en TV y streaming online?

País Transmisión por TV Streaming online Estados Unidos - Paramount+, DAZN, Amazon Prime México - Caliente TV España Movistar Liga de Campeones Movistar+

Últimos cinco partidos del Villarreal

Rival Resultado Competición Real Betis 2-2 E LaLiga Real Madrid 1-3 D LaLiga Juventus 2-2 E UEFA Champions League Athletic Club 1-0 V LaLiga Sevilla 2-1 V LaLiga

Últimos cinco partidos del Manchester City

Rival Resultado Competición Everton 2-0 V Premier League Brentford 1-0 V Premier League Mónaco 2-2 E UEFA Champions League Burnley 5-1 V Premier League Huddersfield 2-0 V EFL Cup

Manchester City v Everton - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

Últimas noticias del Villarreal

El equipo dirigido por Marcelino García Toral llega a este compromiso con una necesidad imperiosa de sumar. El 'Submarino Amarillo' se ubica en el puesto 26 de la tabla general de la Champions con solo un punto, producto del empate 2-2 ante la Juventus.

En LaLiga, vienen de un empate 2-2 contra el Real Betis, por lo que una victoria en casa ante el City es vital para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar y levantar el ánimo.

Últimas noticias del Manchester City

El conjunto de Pep Guardiola marcha en la octava posición de la tabla general con 4 puntos. Su último partido en Champions fue un empate 2-2 en su visita al Mónaco, por lo que aún no despliegan su máximo potencial en Europa.

En la Premier League, llegan con la moral en alto tras derrotar 2-0 al Everton, por lo que buscarán una victoria en España que los consolide en los puestos de clasificación directa a octavos de final.

FBL-ESP-LIGA-VILLARREAL-REAL BETIS | JOSE JORDAN/GettyImages

Posibles alineaciones

Villarreal

Portero : Arnau Tenas

: Arnau Tenas Defensas : Alfonso Pedraza, Renato Veiga, Rafa Marín, Pau Navarro

: Alfonso Pedraza, Renato Veiga, Rafa Marín, Pau Navarro Centrocampistas : Alberto Moleiro, Santi Comesaña, Dani Parejo, Tajon Buchanan

: Alberto Moleiro, Santi Comesaña, Dani Parejo, Tajon Buchanan Delanteros: T. Oluwaseyi y Gerard Moreno.

Manchester City

Portero : Gianluigi Donnarumma

: Gianluigi Donnarumma Defensas : Nathan O'Reilly, Nathan Aké, Rúben Dias, Matheus Luiz

: Nathan O'Reilly, Nathan Aké, Rúben Dias, Matheus Luiz Centrocampistas : Nico González, Tijjani Reijnders, Phil Foden

: Nico González, Tijjani Reijnders, Phil Foden Delanteros: Jérémy Doku, Erling Haaland y Savinho.

Pronóstico SI

El Manchester City es el claro favorito, a pesar de jugar como visitante. La calidad de su plantilla y su buen momento en la Premier League contrastan con la urgencia del Villarreal, que solo ha sumado un punto en el torneo. Se espera que los Citizens dominen la posesión y se lleven la victoria de La Cerámica.

Villarreal 1-3 Manchester City

