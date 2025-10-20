Villarreal vs Manchester City: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La UEFA Champions League continúa su marcha con un duelo crucial en la Jornada 3. El Villarreal, urgido de su primera victoria en la competición, recibirá en el Estadio de la Cerámica al Manchester City de Pep Guardiola, un equipo que busca asaltar los primeros puestos de la tabla general.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el martes.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Villarreal vs Manchester City?
- Ciudad: Villarreal, España
- Fecha: martes 21 de octubre
- Horario: 15:00 (hora de EE.UU.), 13:00 horas (México), 21:00 horas (España)
- Estadio: Estadio de la Cerámica
¿Cómo se podrá ver el Villarreal vs Manchester City en TV y streaming online?
País
Transmisión por TV
Streaming online
Estados Unidos
-
Paramount+, DAZN, Amazon Prime
México
-
Caliente TV
España
Movistar Liga de Campeones
Movistar+
Últimos cinco partidos del Villarreal
Rival
Resultado
Competición
Real Betis
2-2 E
LaLiga
Real Madrid
1-3 D
LaLiga
Juventus
2-2 E
UEFA Champions League
Athletic Club
1-0 V
LaLiga
Sevilla
2-1 V
LaLiga
Últimos cinco partidos del Manchester City
Rival
Resultado
Competición
Everton
2-0 V
Premier League
Brentford
1-0 V
Premier League
Mónaco
2-2 E
UEFA Champions League
Burnley
5-1 V
Premier League
Huddersfield
2-0 V
EFL Cup
Últimas noticias del Villarreal
El equipo dirigido por Marcelino García Toral llega a este compromiso con una necesidad imperiosa de sumar. El 'Submarino Amarillo' se ubica en el puesto 26 de la tabla general de la Champions con solo un punto, producto del empate 2-2 ante la Juventus.
En LaLiga, vienen de un empate 2-2 contra el Real Betis, por lo que una victoria en casa ante el City es vital para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar y levantar el ánimo.
Últimas noticias del Manchester City
El conjunto de Pep Guardiola marcha en la octava posición de la tabla general con 4 puntos. Su último partido en Champions fue un empate 2-2 en su visita al Mónaco, por lo que aún no despliegan su máximo potencial en Europa.
En la Premier League, llegan con la moral en alto tras derrotar 2-0 al Everton, por lo que buscarán una victoria en España que los consolide en los puestos de clasificación directa a octavos de final.
Posibles alineaciones
Villarreal
- Portero: Arnau Tenas
- Defensas: Alfonso Pedraza, Renato Veiga, Rafa Marín, Pau Navarro
- Centrocampistas: Alberto Moleiro, Santi Comesaña, Dani Parejo, Tajon Buchanan
- Delanteros: T. Oluwaseyi y Gerard Moreno.
Manchester City
- Portero: Gianluigi Donnarumma
- Defensas: Nathan O'Reilly, Nathan Aké, Rúben Dias, Matheus Luiz
- Centrocampistas: Nico González, Tijjani Reijnders, Phil Foden
- Delanteros: Jérémy Doku, Erling Haaland y Savinho.
Pronóstico SI
El Manchester City es el claro favorito, a pesar de jugar como visitante. La calidad de su plantilla y su buen momento en la Premier League contrastan con la urgencia del Villarreal, que solo ha sumado un punto en el torneo. Se espera que los Citizens dominen la posesión y se lleven la victoria de La Cerámica.
Villarreal 1-3 Manchester City
