Villarreal vs Manchester City: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El 'Submarino Amarillo' recibe a los 'Citizens' en La Cerámica, en un duelo vital por los puntos de la Champions League
Carlos García|
AS Monaco v Manchester City - UEFA Champions League
AS Monaco v Manchester City - UEFA Champions League | Soccrates Images/GettyImages

La UEFA Champions League continúa su marcha con un duelo crucial en la Jornada 3. El Villarreal, urgido de su primera victoria en la competición, recibirá en el Estadio de la Cerámica al Manchester City de Pep Guardiola, un equipo que busca asaltar los primeros puestos de la tabla general.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el martes.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Villarreal vs Manchester City?

  • Ciudad: Villarreal, España
  • Fecha: martes 21 de octubre
  • Horario: 15:00 (hora de EE.UU.), 13:00 horas (México), 21:00 horas (España)
  • Estadio: Estadio de la Cerámica
FBL-EUR-C1-VILLARREAL-JUVENTUS
FBL-EUR-C1-VILLARREAL-JUVENTUS | JOSE JORDAN/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Villarreal vs Manchester City en TV y streaming online?

País

Transmisión por TV

Streaming online

Estados Unidos

-

Paramount+, DAZN, Amazon Prime

México

-

Caliente TV

España

Movistar Liga de Campeones

Movistar+

Últimos cinco partidos del Villarreal

Rival

Resultado

Competición

Real Betis

2-2 E

LaLiga

Real Madrid

1-3 D

LaLiga

Juventus

2-2 E

UEFA Champions League

Athletic Club

1-0 V

LaLiga

Sevilla

2-1 V

LaLiga

Últimos cinco partidos del Manchester City

Rival

Resultado

Competición

Everton

2-0 V

Premier League

Brentford

1-0 V

Premier League

Mónaco

2-2 E

UEFA Champions League

Burnley

5-1 V

Premier League

Huddersfield

2-0 V

EFL Cup

Erling Haaland
Manchester City v Everton - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

Últimas noticias del Villarreal

El equipo dirigido por Marcelino García Toral llega a este compromiso con una necesidad imperiosa de sumar. El 'Submarino Amarillo' se ubica en el puesto 26 de la tabla general de la Champions con solo un punto, producto del empate 2-2 ante la Juventus.

En LaLiga, vienen de un empate 2-2 contra el Real Betis, por lo que una victoria en casa ante el City es vital para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar y levantar el ánimo.

Últimas noticias del Manchester City

El conjunto de Pep Guardiola marcha en la octava posición de la tabla general con 4 puntos. Su último partido en Champions fue un empate 2-2 en su visita al Mónaco, por lo que aún no despliegan su máximo potencial en Europa.

En la Premier League, llegan con la moral en alto tras derrotar 2-0 al Everton, por lo que buscarán una victoria en España que los consolide en los puestos de clasificación directa a octavos de final.

FBL-ESP-LIGA-VILLARREAL-REAL BETIS
FBL-ESP-LIGA-VILLARREAL-REAL BETIS | JOSE JORDAN/GettyImages

Posibles alineaciones

Villarreal

  • Portero: Arnau Tenas
  • Defensas: Alfonso Pedraza, Renato Veiga, Rafa Marín, Pau Navarro
  • Centrocampistas: Alberto Moleiro, Santi Comesaña, Dani Parejo, Tajon Buchanan
  • Delanteros: T. Oluwaseyi y Gerard Moreno.

Manchester City

  • Portero: Gianluigi Donnarumma
  • Defensas: Nathan O'Reilly, Nathan Aké, Rúben Dias, Matheus Luiz
  • Centrocampistas: Nico González, Tijjani Reijnders, Phil Foden
  • Delanteros: Jérémy Doku, Erling Haaland y Savinho.

Pronóstico SI

El Manchester City es el claro favorito, a pesar de jugar como visitante. La calidad de su plantilla y su buen momento en la Premier League contrastan con la urgencia del Villarreal, que solo ha sumado un punto en el torneo. Se espera que los Citizens dominen la posesión y se lleven la victoria de La Cerámica.

Villarreal 1-3 Manchester City

Carlos García
CARLOS GARCÍA

Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.

