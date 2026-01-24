Villarreal vs Real Madrid: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Real Madrid buscará su tercera victoria al hilo tras un inicio turbulento de Álvaro Arbeloa al frente del primer equipo: tras la eliminación por Copa del Rey, le ganó al Levante por LaLiga y al AS Mónaco por la UEFA Champions League. Por su parte, el Submarino Amarillo está tercero en la tabla y quiere recortar distancias.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Villarreal vs Real Madrid?

Ciudad: Villarreal, España

Fecha: sábado 24 de enero

Horario: 15:00 (costa este de EE.UU.), 14:00 (México), 21:00 (España)

Estadio: Estadio de la Cerámica

Villarreal CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Pedro Salado/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Villarreal vs Real Madrid en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos ESPN Select ESPN App México Sky Sports Sky+ España Movistar LaLiga Movistar+

Últimos cinco partidos

Villarreal Real Madrid Villarreal 1-2 Ajax

20/01/26 Real Madrid 6-1 AS Mónaco

20/01/26 Real Betis 2-0 Villarreal

17/01/26 Real Madrid 2-0 Levante

17/01/26 Villarreal 3-1 Alavés

10/01/26 Albacete 3-2 Real Madrid

14/01/26 Elche 1-3 Villarreal

03/01/26 FC Barcelona 3-2 Real Madrid

11/01/26 Villarreal 0-2 FC Barcelona

21/12/25 Real Madrid 2-1 Atlético de Madrid

08/01/26

Últimas noticias del Villarreal

Villarreal v Ajax - UEFA Champions League | Soccrates Images/GettyImages

Los de Marcelino tuvieron un inesperado traspié de local este martes perdiendo de local contra el Ajax, ya eliminado de la UEFA Champions League, por 2-1. Ahora, buscarán recuperarse ni más ni menos que contra el Real Madrid.

Para este choque, el entrenador no podrá contar con Santi Comesaña y Santiago Mouriño, ambos suspendidos, mientras que Pau Cabanes y Willy Kambwala están lesionados.

Últimas noticias del Real Madrid

Real Madrid C.F. v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | Eurasia Sport Images/GettyImages

El Real Madrid quiere volver a ganar para quedar provisoriamente como líder de la tabla de LaLiga, ya que está solamente a un punto del FC Barcelona y estos juegan el domingo frente al Real Oviedo. Para lograrlo, tendrán que hacer un buen partido en el Estadio de la Cerámica ante el tercero.

Para este partido, Álvaro Arbeloa no podrá contar con Aurélien Tchouaméni (suspendido), Éder Militão y Trent Alexander-Arnold. Tanto Antonio Rüdiger como Rodrygo están en duda.

Posibles alineaciones

Villarreal

Portero: Arnau Tenas

Defensas: Sergi Cardona, Renato Veiga, Rafa Marín, Alfonso Pedraza

Mediocampistas: Alberto Moleiro, Thomas Partey, Dani Parejo, Nicolas Pépé

Delanteros: Tani Oluwaseyi y Ayoze Pérez.

Real Madrid

Portero: Thibaut Courtois

Defensas: Fran García, Dean Huijsen, Raúl Asencio, Federico Valverde

Mediocampistas: Jude Bellingham, Dani Ceballos, Arda Güler

Delanteros: Franco Mastantuono, Vinícius Jr. y Kylian Mbappé

Pronóstico SI

El Real Madrid se llevará los tres puntos tras una gran batalla en el Estadio de la Cerámica para seguir presionando al FC Barcelona en la competencia por el campeonato.

Villarreal 1-2 Real Madrid

