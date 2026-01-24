Villarreal vs Real Madrid: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Real Madrid buscará su tercera victoria al hilo tras un inicio turbulento de Álvaro Arbeloa al frente del primer equipo: tras la eliminación por Copa del Rey, le ganó al Levante por LaLiga y al AS Mónaco por la UEFA Champions League. Por su parte, el Submarino Amarillo está tercero en la tabla y quiere recortar distancias.
A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Villarreal vs Real Madrid?
Ciudad: Villarreal, España
Fecha: sábado 24 de enero
Horario: 15:00 (costa este de EE.UU.), 14:00 (México), 21:00 (España)
Estadio: Estadio de la Cerámica
¿Cómo se podrá ver el Villarreal vs Real Madrid en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
ESPN Select
ESPN App
México
Sky Sports
Sky+
España
Movistar LaLiga
Movistar+
Últimos cinco partidos
Villarreal
Real Madrid
Villarreal 1-2 Ajax
Real Madrid 6-1 AS Mónaco
Real Betis 2-0 Villarreal
Real Madrid 2-0 Levante
Villarreal 3-1 Alavés
Albacete 3-2 Real Madrid
Elche 1-3 Villarreal
FC Barcelona 3-2 Real Madrid
Villarreal 0-2 FC Barcelona
Real Madrid 2-1 Atlético de Madrid
Últimas noticias del Villarreal
Los de Marcelino tuvieron un inesperado traspié de local este martes perdiendo de local contra el Ajax, ya eliminado de la UEFA Champions League, por 2-1. Ahora, buscarán recuperarse ni más ni menos que contra el Real Madrid.
Para este choque, el entrenador no podrá contar con Santi Comesaña y Santiago Mouriño, ambos suspendidos, mientras que Pau Cabanes y Willy Kambwala están lesionados.
Últimas noticias del Real Madrid
El Real Madrid quiere volver a ganar para quedar provisoriamente como líder de la tabla de LaLiga, ya que está solamente a un punto del FC Barcelona y estos juegan el domingo frente al Real Oviedo. Para lograrlo, tendrán que hacer un buen partido en el Estadio de la Cerámica ante el tercero.
Para este partido, Álvaro Arbeloa no podrá contar con Aurélien Tchouaméni (suspendido), Éder Militão y Trent Alexander-Arnold. Tanto Antonio Rüdiger como Rodrygo están en duda.
Posibles alineaciones
Villarreal
Portero: Arnau Tenas
Defensas: Sergi Cardona, Renato Veiga, Rafa Marín, Alfonso Pedraza
Mediocampistas: Alberto Moleiro, Thomas Partey, Dani Parejo, Nicolas Pépé
Delanteros: Tani Oluwaseyi y Ayoze Pérez.
Real Madrid
Portero: Thibaut Courtois
Defensas: Fran García, Dean Huijsen, Raúl Asencio, Federico Valverde
Mediocampistas: Jude Bellingham, Dani Ceballos, Arda Güler
Delanteros: Franco Mastantuono, Vinícius Jr. y Kylian Mbappé
Pronóstico SI
El Real Madrid se llevará los tres puntos tras una gran batalla en el Estadio de la Cerámica para seguir presionando al FC Barcelona en la competencia por el campeonato.
Villarreal 1-2 Real Madrid
