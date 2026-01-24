Sports Illustrated

Villarreal vs Real Madrid: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El equipo de Álvaro Arbeloa viene de aplastar al Mónaco por la UEFA Champions League.
Bruno Pernigotti
Real Madrid v Villarreal - LaLiga EA Sports
Real Madrid v Villarreal - LaLiga EA Sports

El Real Madrid buscará su tercera victoria al hilo tras un inicio turbulento de Álvaro Arbeloa al frente del primer equipo: tras la eliminación por Copa del Rey, le ganó al Levante por LaLiga y al AS Mónaco por la UEFA Champions League. Por su parte, el Submarino Amarillo está tercero en la tabla y quiere recortar distancias.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Villarreal vs Real Madrid?

Ciudad: Villarreal, España

Fecha: sábado 24 de enero

Horario: 15:00 (costa este de EE.UU.), 14:00 (México), 21:00 (España)

Estadio: Estadio de la Cerámica

Villarreal CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports
Villarreal CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports

¿Cómo se podrá ver el Villarreal vs Real Madrid en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

ESPN Select

ESPN App

México

Sky Sports

Sky+

España

Movistar LaLiga

Movistar+

Últimos cinco partidos

Villarreal

Real Madrid

Villarreal 1-2 Ajax
20/01/26

Real Madrid 6-1 AS Mónaco
20/01/26

Real Betis 2-0 Villarreal
17/01/26

Real Madrid 2-0 Levante
17/01/26

Villarreal 3-1 Alavés
10/01/26

Albacete 3-2 Real Madrid
14/01/26

Elche 1-3 Villarreal
03/01/26

FC Barcelona 3-2 Real Madrid
11/01/26

Villarreal 0-2 FC Barcelona
21/12/25

Real Madrid 2-1 Atlético de Madrid
08/01/26

Últimas noticias del Villarreal

Ayoze Perez, Oscar Gloukh, Santi Comesana
Villarreal v Ajax - UEFA Champions League

Los de Marcelino tuvieron un inesperado traspié de local este martes perdiendo de local contra el Ajax, ya eliminado de la UEFA Champions League, por 2-1. Ahora, buscarán recuperarse ni más ni menos que contra el Real Madrid.

Para este choque, el entrenador no podrá contar con Santi Comesaña y Santiago Mouriño, ambos suspendidos, mientras que Pau Cabanes y Willy Kambwala están lesionados.

Últimas noticias del Real Madrid

Kylian Mbappe, Vinicius Junior
Real Madrid C.F. v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7

El Real Madrid quiere volver a ganar para quedar provisoriamente como líder de la tabla de LaLiga, ya que está solamente a un punto del FC Barcelona y estos juegan el domingo frente al Real Oviedo. Para lograrlo, tendrán que hacer un buen partido en el Estadio de la Cerámica ante el tercero.

Para este partido, Álvaro Arbeloa no podrá contar con Aurélien Tchouaméni (suspendido), Éder Militão y Trent Alexander-Arnold. Tanto Antonio Rüdiger como Rodrygo están en duda.

Posibles alineaciones

Villarreal

Portero: Arnau Tenas

Defensas: Sergi Cardona, Renato Veiga, Rafa Marín, Alfonso Pedraza

Mediocampistas: Alberto Moleiro, Thomas Partey, Dani Parejo, Nicolas Pépé

Delanteros: Tani Oluwaseyi y Ayoze Pérez.

Real Madrid

Portero: Thibaut Courtois

Defensas: Fran García, Dean Huijsen, Raúl Asencio, Federico Valverde

Mediocampistas: Jude Bellingham, Dani Ceballos, Arda Güler

Delanteros: Franco Mastantuono, Vinícius Jr. y Kylian Mbappé

Pronóstico SI

El Real Madrid se llevará los tres puntos tras una gran batalla en el Estadio de la Cerámica para seguir presionando al FC Barcelona en la competencia por el campeonato.

Villarreal 1-2 Real Madrid

Bruno Pernigotti
