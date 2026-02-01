Vinicius fue suspendido tras el partido vs Rayo Vallecano: la razón y los partidos que se perderá

El Real Madrid continúa dejando sensaciones encontradas, pero logró una victoria clave de último minuto frente al Rayo Vallecano en la jornada 22 de LaLiga. Los merengues sellaron el triunfo por 2-1 gracias a un penalti convertido por Kylian Mbappé en el décimo minuto del tiempo agregado, en un dramático cierre en el Estadio Santiago Bernabéu. Con este resultado, el conjunto blanco se mantiene a solo un punto del líder, el Barcelona. No obstante, el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa sufrirá una baja muy sensible de cara a sus próximos compromisos en el campeonato.

Vinicius Júnior fue amonestado al minuto 83 tras sujetar a Ilias Akhomach e impedir que el jugador del Rayo Vallecano continuara haciendo tiempo. La acción resultó costosa para el conjunto merengue, ya que se trató de la quinta tarjeta amarilla del delantero brasileño en lo que va de la temporada, por lo que se perderá el duelo de la jornada 23 de LaLiga ante el Valencia.

Real Madrid v Rayo Vallecano - La Liga | Anadolu/GettyImages

El extremo sudamericano cumplirá un partido de suspensión por acumulación de tarjetas, por lo que no podrá ver minutos en la visita del Real Madrid a Mestalla el próximo domingo 8 de febrero.

En las últimas temporadas, los enfrentamientos entre Real Madrid y Valencia han ganado tensión en Mestalla, marcados por el conflicto entre Vinicius Júnior y un sector de la afición local, que en episodios anteriores ha llegado incluso a proferir insultos racistas contra el futbolista brasileño.

A la baja de Vinicius Júnior, el Real Madrid podría sumar también la ausencia de Jude Bellingham para el duelo ante el Valencia, luego de que el mediocampista sufriera una lesión en los isquiotibiales durante el partido frente al Rayo. De confirmarse, el conjunto merengue encararía su próximo compromiso liguero con dos bajas de peso en su once habitual.