Vinícius Jr. elige a los candidatos para ganar el Mundial 2026

En una charla con el streamer español Ibai Llanos, Vinicius Jr no dudó en mecionar cuáles son las selecciones favoritas para ganar el Mundial 2026. Para él, Argentina, Portugal, España y Francia tienen hoy “los mejores equipos” y llegan mejor posicionados al torneo.

Argentina aparece como la referencia inevitable: vigente campeona del mundo y de América, dominó las Eliminatorias sudamericanas con el mejor registro y, además, superó con autoridad a Brasil en ambos cruces, con un global contundente.

Francia, por su parte, mantiene su estatus de potencia. Fue finalista en Qatar 2022 y siguió compitiendo en la élite europea, mientras que Portugal se consolidó como un equipo competitivo y con títulos recientes. España, actual campeona de Europa, es un rival que Vinícius conoce de primera mano por su día a día en LaLiga: “Siempre juega muy bien y tiene jugadores de altísima calidad”, advirtió.

Ancelotti y un Brasil con otra cara

Aunque Vinícius no se mostró totalmente optimista, sí destacó un factor clave: la llegada de Carlo Ancelotti. El delantero contó que el DT italiano le transmite confianza total: “Siempre me dice que vamos a ganar el Mundial”, reveló, y hasta bromeó con que ya está aprendiendo portugués a gran velocidad.

La selección venía golpeada tras un ciclo muy irregular, marcado por derrotas fuertes y cambios constantes en el banco. Con Ancelotti, aunque no todo fue perfecto, el clima mejoró. Según Vini, el equipo juega mejor, está más suelto y recuperó energía.

Brasil no gana un Mundial desde 2002 y el objetivo es claro: volver a levantar la Copa. Vinícius lo resumió sin vueltas: ya ganó mucho, pero quiere seguir sumando y sueña con ser parte del equipo que consiga “La Sexta”.

En lo futbolístico, Ancelotti probó un ataque flexible con Vinícius, Rodrygo, Matheus Cunha y Estêvão, con resultados positivos ante rivales fuertes, aunque también con algunos tropiezos. El gran interrogante pasa por el equilibrio: si Brasil quiere competir con los cuatro favoritos de Vini, el mediocampo será decisivo, especialmente con las dudas físicas de Bruno Guimarães.

Brasil no aparece en la lista del propio Vinícius, pero con Ancelotti al mando, el Mundial 2026 ya no parece tan lejano.

