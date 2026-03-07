Vinicius Jr. enciende al Real Madrid antes del duelo con el Manchester City

El atacante brasileño Vinícius Júnior valoró el esfuerzo colectivo del Real Madrid tras la victoria frente al Celta de Vigo y aseguró que el resultado llega en el momento ideal para reforzar la confianza del plantel antes del esperado cruce ante el Manchester City en la UEFA Champions League.

El delantero reconoció que el encuentro en Balaídos fue exigente, especialmente por las bajas que arrastra el equipo, pero destacó la capacidad del grupo para sobreponerse y conseguir tres puntos importantes. “Fue un partido muy complicado. Teníamos muchas ausencias, pero vinimos con la mentalidad de ganar. Trabajamos mucho, sufrimos en algunos momentos, pero logramos el objetivo”, señaló.

El triunfo no solo significó sumar en la liga española, sino también un impulso anímico para el plantel. Vinicius remarcó que el equipo necesitaba una actuación de carácter para encarar el próximo compromiso europeo.

🚨🗣️ Vinicius Jr on the game against Manchester City:



"We want to see the great Real Madrid, the team that DOMINATES, attacks and fights for every ball."



“We ask the fans to do what they always do… Push us, shout, and make the Bernabéu very difficult for the opponent." pic.twitter.com/natgFUJKI2 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 6, 2026

El Bernabéu como arma para enfrentar al City

Con la mirada puesta en el cruce de octavos de final de la Champions, Vinicius fue claro sobre lo que espera del equipo en el primer duelo en el Santiago Bernabéu Stadium.

El brasileño pidió que el equipo muestre su identidad más agresiva y dominante. “Queremos ver al gran Real Madrid, el equipo que domina los partidos, que ataca y que pelea cada pelota”, expresó.

RC Celta de Vigo v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Europa Press Sports/GettyImages

También hizo un llamado directo a los aficionados para que conviertan el estadio en un escenario hostil para el rival. “Le pedimos a la gente que haga lo de siempre: empujarnos, gritar y hacer del Bernabéu un lugar muy difícil para el rival”, comentó.

Vinicius admitió que llega con cierto desgaste físico tras una seguidilla de partidos, pero aseguró que el plantel aprovechará los días previos para recuperar energías. Consciente de la magnitud del desafío, el brasileño concluyó que el equipo necesitará su mejor versión para superar a un rival de alto nivel como el Manchester City y seguir avanzando en Europa.