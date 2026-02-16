Vinícius Jr fue decisivo en el fichaje de dos estrellas del Real Madrid

Vinicius Junior sorprendió al confesar que se tomó un papel muy poco habitual para un jugador: actuar como “agente” de sus futuros compañeros. Durante una entrevista con Ibai Llanos, explicó que contactó personalmente a Kylian Mbappé y Jude Bellingham antes de que firmaran con el Real Madrid.

“Cada verano le escribía a Mbappé: ‘¿Cuándo vienes?’ Hice lo mismo con Bellingham”, relató Vinícius. Su motivación era clara: “Quiero jugar con los mejores para tener más chances de ganar”. Bellingham llegó en 2023 por 103 millones de euros, mientras que Mbappé se sumó al año siguiente tras agotar su contrato en el PSG.

Jude Bellingham, Kylian Mbappe y Vinicius Junior, Real Madrid C.F. v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | Eurasia Sport Images/GettyImages

La mentalidad galáctica

El enfoque de Vinicius refleja la filosofía de Florentino Pérez: sumar individualidades de primer nivel para fortalecer al equipo. Esta estrategia, sin embargo, ha generado debates históricos en el club, desde la era de Figo y Zidane hasta la llegada de Cristiano Ronaldo y James Rodríguez. La consecuencia recurrente: desequilibrio en la plantilla y períodos sin títulos, pese a la calidad de los nombres contratados.

Mbappé, aunque goleador nato, ha cambiado la dinámica del ataque madridista. Con el francés ocupando la banda izquierda, Vinicius ha visto caer su rendimiento goleador: de un gol cada 155 minutos sin Mbappé, a uno cada 223 con él en cancha. Aun así, su relación personal es cercana; fuera del campo, Mbappé es uno de sus amigos más cercanos en el vestuario.

Estadística Con Mbappé Sin Mbappé Minutos 5.564 4.801 Goles 25 31 Minutos por gol 222,6 154,9 Asistencias 26 15 Minutos por asistencia 214 320,1

¿Quién será el próximo?

Si Vinicius continúa ejerciendo de “agente”, el perfil ideal podría ser un mediocampista defensivo con control del juego, una necesidad que el club no ha reemplazado desde Toni Kroos. Entre los posibles candidatos destacan Angelo Stiller (Stuttgart) o Chema Andrés (excantera madridista). Sin embargo, la opción más mediática sería Rodri, actual ganador del Balón de Oro 2024 y objetivo histórico del Real Madrid. La relación tensa tras la polémica entrega del premio ya ha quedado atrás, dejando la puerta abierta a futuras negociaciones.

Vinícius Jr, más allá de ser una estrella del club, parece decidido a influir en la construcción de la plantilla, siguiendo el espíritu galáctico que ha definido al Real Madrid durante más de 20 años.

