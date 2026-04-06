Vinicius Jr. habla sobre su relación con Xabi Alonso: "No pude conectar con él"

Vinicius Jr. fue uno de los designados para hablar en la conferencia de prensa previa al duelo de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League entre el Real Madrid y el Bayern Múnich en el Bernabéu, y en un tramo del evento fue consultado por su relación con Xabi Alonso.

“Jugaba muchos partidos, pero poco minutos. Cada entrenador tiene sus métodos y yo no conecté como él quería. Pero me lo tomo como un aprendizaje y ojalá pueda seguir con Arbeloa. Tengo una conexión maravillosa con este entrenador y siempre me ha mostrado su confianza", explicó.

Además, recordó su encontronazo público con el ex míster del Bayer Leverkusen y volvió a pedir disculpas: "No fue un momento bonito y pedí perdón a todos. Me gusta jugar todos los partidos y no salí ninguno. Con cabeza fría después, puedes entender que te has equivocado. Soy joven y cada día es una experiencia nueva en la que puedes mejorar“.

Real Madrid Training And Press Conference - Uefa Champions League 2025/26 Quarter-finals First Leg | Europa Press Sports/GettyImages

“Siempre he dado todo por el equipo. Creo que nunca había estado tanto tiempo sin marcar goles, como cuando era joven que no tenía cabeza, pero he aprendido de ese último mal momento y los jugadores buenos siempre dan la vuelta a eso”, sumó sobre sus malos momentos en el Madrid.

Al respecto de la serie con los alemanes, dijo: “Lo más importante es la conexión con la afición. Tenemos que estar listos porque viene un gran equipo, pero tenemos mucha experiencia en estos partidos. Hay días y días y ha pasado eso en Mallorca. No estuvimos tan conectados como en los últimos partidos y como dice el míster si no estamos al 200% no vamos a ganar los partidos”.

“La gente dice muchas cosas, Kylian siempre ha marcado goles y nos ha ayudado. Tenemos que estar conectados mañana, tengo una conexión increíble con él dentro y fuera del campo”, puntualizó sobre Mbappé.

Por último, ratificó su deseo de continuar en la Casa Blanca: “Ojalá pueda seguir muchos años, sabemos lo que queremos todos y en el momento correcto haremos la renovación. Estoy muy tranquilo porque tengo la confianza del presidente, estoy feliz aquí y quiero seguir muchos años”.