Vinícius Jr. hace historia ante Mourinho en la Champions League

Vinícius Jr. vivió una noche inolvidable en el Santiago Bernabéu, sellando la clasificación del Real Madrid a los octavos de final de la Champions League con un gol en la segunda mano del playoff frente al Benfica. Con este tanto, se convirtió en el primer jugador en la historia del torneo en anotar en ambos partidos de una eliminatoria ante un equipo dirigido por José Mourinho.

El enfrentamiento entre ambos clubes estuvo marcado por un episodio lamentable: durante el primer partido, Gianluca Prestianni, extremo del Benfica, habría proferido un insulto racial contra Vinicius Jr. La polémica se agravó cuando Mourinho sugirió que la celebración del brasileño había provocado la reacción del jugador portugués. Sin embargo, la historia tuvo un giro triunfal para el No. 7 de Madrid, que respondió con un gol clave en la vuelta y un festejo que demostró su confianza y carácter.

Aunque Kylian Mbappé ha asumido un rol protagónico en el ataque merengue, Vinícius Jr. se encargó de brillar en la ausencia del francés. A sus 25 años, el extremo brasileño ya acumula dos títulos de Champions League y un impresionante registro de 32 goles y 30 asistencias en la competición, de los cuales 26 contribuciones se produjeron en fases de eliminación directa. Con 14 goles en knockouts, es además el brasileño con más anotaciones en esta etapa del torneo.

Su capacidad para aparecer en los partidos más importantes ha quedado demostrada una vez más: momentos decisivos, goles que definen eliminatorias y un impacto constante que incluso desafía a entrenadores de la talla de Mourinho.

Real Madrid C.F. v SL Benfica - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second Leg | Florencia Tan Jun - UEFA/GettyImages

Con la clasificación asegurada, el equipo blanco espera rival para los octavos de final, que saldrá del ganador entre el Manchester City y el Sporting CP. Una nueva eliminatoria contra los Cityzens parece casi inevitable, dado que ambos equipos se han cruzado en las últimas cuatro temporadas, con el vencedor llevándose la Champions en tres ocasiones. Además, en la fase de liga de esta temporada, el City venció a Madrid 2-1 en diciembre.

“Cualquiera será un rival complicado, sobre todo porque jugaremos la vuelta fuera de casa. Esperamos contar con Mbappé sano para acompañar a Vinícius Jr. en ataque”, afirmó Álvaro Arbeloa, exdefensor y comentarista. El contexto anticipa otro capítulo emocionante para el brasileño y su equipo, con la Champions como escenario de nuevas hazañas.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP