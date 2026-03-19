Vinícius Jr ya calienta el cruce de cuartos de final de la Champions League frente al Bayern Múnich

El Real Madrid impuso su autoridad en la UEFA Champions League y aseguró su lugar en los cuartos de final tras golear por 5-1 al Manchester City. La contundencia del resultado confirmó el gran momento del equipo, que atraviesa su mejor versión en el tramo decisivo de la temporada.

El brasileño fue la gran figura en el Etihad Stadium, con un doblete fue determinante en la goleada frente al City, actuación que le valió el reconocimiento como mejor jugador del partido.

Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | NurPhoto/GettyImages

La confianza de Vinícius de cara a lo que viene

Vinicius Jr. no dudó al analizar el presente del equipo y el calendario inemdiato del Real Madrid. Con seguridad, dejó en claro que lo más importante todavía continúa en disputa: “La mejor parte de la temporada está por llegar. ¿Seremos campeones? Para eso estamos jugando, lo queremos y ya veremos”.

Además, reforzó una idea que se repite cada temporada: “Todos sabemos que vienen los buenos partidos y que cuando juega el Madrid en esta competición todo cambia, jugadores y afición, estamos preparados para más”.

El próximo rival del merengue, el Bayern Múnich, llega con una ventaja prácticamente definitiva tras el aplastante 10-2 global conseguido ante el Atalanta. El conjunto alemán llega con su habitual solidez europea y un plantel acostumbrado a este tipo de escenarios, lo que anticipa una serie de altísimo nivel.

Consultado por el enfrentamiento, el brasileño fue tajante y directo: “¿El Bayern? Vamos a por ellos”.

🚨 Vini Jr when asked about Bayern: “Let’s go for them”. pic.twitter.com/ax62LZjMYL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 18, 2026

Fechas y escenarios de una serie de peso

La eliminatoria ya tiene fechas tentativas dentro del calendario de la Champions League: el partido de ida se disputará el 7 de abril, en el Santiago Bernabeú, mientras que la vuelta será el 15 del mismo mes, en el Allianz Arena de Múnich.

El Madrid llega impulsado por su exhibición ante el City, mientras que el Bayern mantiene su peso histórico y su capacidad para imponerse ante los grandes de Europa, en un cruce que aparece como uno de los puntos más altos de esta edición del torneo.

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