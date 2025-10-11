Vinícius Júnior: “Carlo Ancelotti fue el entrenador que más confianza me dio y con el que mejor jugué"

Brasil volvió a brillar en Seúl. La canarinha arrolló 0-5 a Corea del Sur en un amistoso que sirvió para medir sensaciones de cara al próximo Mundial, y el gran protagonista fue Vinicius Jr. El delantero del Real Madrid firmó una actuación estelar, con un gol, una asistencia y varias jugadas que levantaron al público de sus asientos. Pero más allá del resultado, el brasileño dejó titulares que reflejan su madurez y su vínculo con Carlo Ancelotti.

“Carlo Ancelotti fue el entrenador que más confianza me dio y con el que mejor jugué”, declaró Vinicius tras el encuentro. “El progreso bajo su mando es evidente. Queremos seguir así para hacer un gran Mundial”. Las palabras del atacante son una muestra del enorme impacto que el técnico italiano ha tenido en su carrera.

🚨🇧🇷 Vinicius: “Carlo Ancelotti was the coach who gave me the most confidence and the one I played best with”.



“The progress under him is evident. We want to continue like this to have a great World Cup”. pic.twitter.com/lYAA9rsmtb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 11, 2025

Desde la llegada de Ancelotti al banquillo blanco en 2021, Vinicius pasó de ser una promesa irregular a convertirse en uno de los futbolistas más decisivos del planeta. Su evolución táctica, su mejor toma de decisiones y su confianza en el uno contra uno han hecho de él el principal estandarte ofensivo tanto del Real Madrid como de la selección brasileña.

En Corea, el joven de 25 años (en su plenitud futbolística) volvió a demostrar que está preparado para liderar a Brasil. Acompañado por Rodrygo y Estevao, su conexión ofensiva fue imparable ante una defensa asiática desbordada.

La canarinha busca recuperar el trono mundial, y Vinicius lo tiene claro: su inspiración sigue viniendo del hombre que le enseñó a creer en sí mismo. Ancelotti, ahora también seleccionador de Brasil, parece haber encontrado la fórmula para devolverle la alegría al jogo bonito. No son candidatos claros para hacerse con la copa del mundo, pero jamás puedes dar por muerta a la selección de las cinco estrellas.