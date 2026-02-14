El partido entre el Real Madrid y la Real Sociedad nos ha regalado ya un sin fin de emociones en esta Jornada 14 de LaLiga. Todavía no termina el primer tiempo del encuentro disputado en el Santiago Bernabéu y ya se ha marcado tres tantos, siendo el último obra de Vinicius Junior desde los once pasos.

Mikel Oyarzabal había aprovechado una falta dentro del área cometida por Dean Huijsen al 20', quien se barrió dentro del área y derribó a Yangel Herrera, llevándose el cartón preventivo. Fue así que el delantero txuri urdin se perfiló de izquierda y envió un zapatazo en medio del marco que no pudo ser detenido por Thibaut Courtois.

Los ánimos merengues no bajaron y fue así que cuatro minutos más tarde apareció el mediocampista brasileño por la izquierda, realizó un regate antes de llegar al fondo de la cancha y Jon Aramburu lo trompicó leventemente, pero lo suficiente para derribarlo y que se marcara la pena máxima, misma que convirtió Vini con una "paradinha".

Este tanto convertido desde los once pasos significó el segundo penal convertido y provocado por el brasileño en la historia de LaLiga, siendo el anterior el que marcó contra el Villarreal esta campaña. Además, llegó a 13 penaltis convertidos con éxito desde que llegó al máximo circuito del balompié español.